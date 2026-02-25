Más Información

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

La mañanera de Sheinbaum, 25 de febrero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 25 de febrero, minuto a minuto

"Acabamos con uno de los peores líderes del narco": Donald Trump sobre "El Mencho"

"Acabamos con uno de los peores líderes del narco": Donald Trump sobre "El Mencho"

Reforma electoral, lista; mantiene a pluris y aleja a PT y Verde de acuerdo

Reforma electoral, lista; mantiene a pluris y aleja a PT y Verde de acuerdo

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

EU felicita a México por operativo contra "El Mencho"; celebra "éxito" en combate al CJNG

EU felicita a México por operativo contra "El Mencho"; celebra "éxito" en combate al CJNG

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”

México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz

México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz

Clasifican 4 tipos de extorsión en Zona Metropolitana del Valle de México

Clasifican 4 tipos de extorsión en Zona Metropolitana del Valle de México

Pekín.- El presidente de , Xi Jinping, afirmó ante el canciller alemán, Friedrich Merz, que su país apoya una Europa "independiente y autosuficiente", en una reunión marcada por las tensiones comerciales entre Beijing y la Unión Europea y en un momento de redefinición de las relaciones transatlánticas.

Durante el encuentro, celebrado en la residencia estatal de Diaoyutai, Xi sostuvo que China y Alemania, como segunda y tercera economías del mundo, deben reforzar la comunicación estratégica y la confianza mutua ante los "cambios más profundos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial", y abogó por impulsar nuevos avances en la asociación estratégica integral entre ambos países.

El mandatario chino planteó que ambas partes actúen como "socios fiables", al tiempo que llamó a preservar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro, según un comunicado difundido por la Cancillería china.

Lee también

También abogó para que China y Alemania se apoyen mutuamente en ámbitos como la digitalización y la , y fortalezcan como aliados los intercambios entre sus sociedades.

Xi defendió asimismo que Beijing y Berlín deben situarse "en la primera línea" en la defensa del multilateralismo, del sistema internacional centrado en la ONU y del libre comercio, en un contexto de transformaciones globales aceleradas.

Canciller alemán apuesta por diálogo y colaboración con China

Por su parte, Merz reafirmó, según la nota oficial, la voluntad de profundizar la cooperación bilateral, además de apostar por reforzar el diálogo y la colaboración entre la Unión Europea y China.

Lee también

Medios alemanes que acompañan al canciller informaron que Merz trasladó también a Xi que existe una "gran oportunidad" para establecer una buena relación personal y reactivar mecanismos como las consultas gubernamentales bilaterales, iniciadas en 2011 y que no se celebran desde 2023.

El mandatario germano habría defendido asimismo que ambas economías, como dos de las mayores potencias industriales del mundo, comparten una "gran responsabilidad" en un entorno internacional complejo.

Lee también

Merz abordó también, de acuerdo a la prensa que viaja con él, cuestiones sensibles como el creciente déficit comercial, las restricciones a la exportación de materias primas estratégicas y la necesidad de garantizar una competencia "justa y transparente", asuntos a los que el comunicado oficial chino no hace referencia.

Los dos dirigentes intercambiaron también opiniones sobre la guerra en Ucrania, sobre la que Xi reiteró que la salida pasa por el diálogo y la negociación, con participación igualitaria de todas las partes y atendiendo a sus "preocupaciones legítimas de seguridad".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia permanente para motociclistas 2026: ¿Dónde es más barata en México? Precio y requisitos. Foto: Especial

Licencia permanente para motociclistas 2026: ¿Dónde es más barata en México? Precio y requisitos

Visa americana. Foto: iStock/ Deagreez

¿Vas a tramitar la visa? La verdad que nadie te explica sobre el dinero NO reembolsable

México. (AP Foto/Armando Solis)

Todos los destinos de México a los que Canadá recomienda NO viajar por inseguridad

Pasgo de pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

Estos son todos los bancos donde puedes pagar el pasaporte mexicano y cómo hacerlo

Museo Nacional de Historia Natural

¿'Una noche en el museo'? Así puedes dormir en uno de los museos más emblemáticos de Estados Unidos