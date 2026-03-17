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Cleveland. Un meteorito de 7 toneladas que atravesó el martes el cielo de Cleveland a 72 mil 420 km/h antes de desintegrarse con un estruendoso estallido, sobresaltó a los residentes que temieron una explosión.
Personas a varios estados de distancia informaron haber visto la brillante bola de fuego a pesar de que eran las 9 de la mañana. La American Meteor Society indicó que recibió reportes en zonas que van desde Wisconsin hasta Maryland. La NASA confirmó más tarde que se trataba de un meteorito de casi 1.83 metros (6 pies) de diámetro.
“Este realmente parece una bola de fuego, lo que significa que es un meteorito, un pequeño asteroide”, dijo el astrónomo Carl Hergenrother, director ejecutivo del grupo.
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“Se lanzan tantas cosas en órbita que muchas veces lo que se ve ardiendo son sólo satélites que reingresan a la Tierra. Pero, por lo general, esos no son tan brillantes”, añadió.
El primer avistamiento del meteorito fue a unos 80 kilómetros sobre el lago Erie, cerca de Lorain. Viajó más de 55 kilómetros (34 millas) a través de la atmósfera superior antes de fragmentarse sobre Valley City, al norte de Medina, indicó la NASA en un comunicado de Bill Cooke, director de la Oficina de Entornos de Meteoroides de la agencia, en Huntsville, Alabama.
Al desintegrarse, liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT, lo que provocó el estruendo. Personal del Servicio Meteorológico Nacional en Cleveland también lo escuchó el estallido y sintió las vibraciones. No recibieron reportes de que se haya encontrado algún fragmento.
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“Podría haber algunos fragmentos pequeños, pero gran parte se habría quemado en la atmósfera”, indicó Brian Mitchell, del Servicio Meteorológico Nacional.
Por lo general se registran caídas de meteoritos en algún lugar de Estados Unidos más o menos una vez al día, mientras que pedazos más pequeños de polvo espacial podrían caer 10 veces por hora, destacó Hergenrother. Los científicos rastrean meteoritos mediante una red de cámaras especiales que ayudan a captar el cielo nocturno, pero cada vez más miembros de la población los registran con sus propios teléfonos y cámaras de seguridad.
“Ahora los vemos y aparecen decenas de videos todo el tiempo”, destacó Hergenrother.
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