¿Tu nombre en la Luna? Así puedes enviarlo con ayuda de la NASA y la misión Artemis II; conoce el paso a paso

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) lanzó una iniciativa para todos los amantes de la astronomía y las exploraciones espaciales.

Se trata de la dinámica "Envía tu nombre con Artemis II", la cual permitirá que el nombre de cualquier persona en el mundo viaje alrededor de la Luna, a bordo de la nave espacial Orion.

¿Cómo participar en la iniciativa de Artemis II?

Para acompañar a la tripulación especializada en esta misión tripulada, los usuarios deberán ingresar al portal digital de la NASA y completar el formulario que se solicita:

Ingresa al sitio de la NASA: www3.nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis/

Escribe tu nombre completo.

Captura un código de acceso personalizado de 4 a 7 dígitos (PIN).

personalizado de 4 a 7 dígitos (PIN). Da clic en enviar, espera a que tu tarjeta de embarque se genere y descárgala.

Es importante señalar que para consultar nuevamente tu tarjeta de embarque debes recordar el PIN, pues no se podrá recuperar si es olvidado.

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Así puedes enviar tu nombre a bordo de la misión espacial Artemis II y obtener tu tarjeta de embarque. Foto: NASA

La agencia espacial explicó que todos los nombres registrados serán almacenados en una memoria USB, que volará dentro de Orion cuando sea lanzada al espacio con apoyo del cohete SLS.

Para comprobar tu participación en la misión que llevará de regreso a la humanidad a la Luna luego de más de 50 años, la agencia diseñó una tarjeta de embarque digital personalizada.

Esta tarjeta lleva el logo de la misión, el nombre del cohete y la nave espacial, el lugar del lanzamiento, el destino, un código QR y el nombre del tripulante que viaja alrededor de la Luna.

La NASA que muestra el cohete Artemis II en Cabo Cañaveral ( 18/02/2026) Foto: EFE / Brandon Hancock

¿En qué consiste la misión Artemis II?

Con una duración de 10 días, esta misión busca enviar a cuatro astronautas en un viaje de ida y vuelta alrededor de la Luna, con el objetivo de retomar los descubrimientos científicos y las exploraciones espaciales con vuelos tripulados.

Los tripulantes que sobrevolarán el satélite natural de la Tierra y pondrán a prueba los sistemas de soporte vital de la nave serán el comandante Red Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el astronauta Jeremy Hansen.

Este vuelo es el paso hacia las misiones tripuladas en la superficie lunar y ayudará a la agencia a prepararse para futuras misiones a Marte. Artemis II pondrá a prueba las capacidades de la NASA en el espacio profundo.

En la misión irán a bordo cuatro astronautas. Foto: NASA / Keegan Barber

Hasta el día de hoy, se han enviado aproximadamente 5 millones 373 mil 507 tarjetas de embarque. Desde el 2020, la agencia ha invitado a las personas a participar como invitados virtuales en sus lanzamientos y eventos más importantes.

Finalmente, la nave Orion impulsada por el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) despegará de la plataforma del Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida el próximo miércoles 1 de abril de 2026.

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