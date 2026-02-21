Más Información

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Reforma electoral abrirá a partidos consulta popular

Venezuela anuncia las primeras excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía; 379 personas serán liberadas

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

Isaac Del Toro se impone en la sexta etapa del Tour de los Emiratos y lidera la general

Aumentan reportes antilavado ante la UIF en 2025

"Lo hice por mí y por todas las mujeres a las que ha agredido"; Grecia Quiroz responde a señalamientos de Noroña

Lengua Zapoteca, en peligro de extinción

Piden cambio mayor en INM, no sólo el nombre

Fiscal de Jalisco confirma desaparición de hijo del exsenador Jorge Preciado en Colima

Sepultan a estudiante asesinada en ataque en Guerrero

Denuncian caso de amenazas contra menor

Washington.- La anunció que retrasará el lanzamiento de , programado inicialmente para el próximo 6 de marzo, por problemas técnicos.

En una publicación en la plataforma X, la agencia espacial de EU informó que su equipo descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete SLS que forzará a un posible traslado de la nave e impactará "la ventana de lanzamiento" del mes que viene.

La NASA indicó que continuará proporcionando actualizaciones a medida que avance la evaluación técnica y se definan los próximos pasos de la misión, que marcará el primer vuelo tripulado del programa Artemis alrededor de la Luna en más de cinco décadas.

Esta semana, la NASA llevó a cabo una segunda prueba general con combustible, luego de que se pospusieran las ventanas de lanzamiento previstas para febrero debido a inconvenientes en el primer ensayo en frío.

Este segundo ensayo terminó el viernes el viernes y buscaba ejecutar toda la secuencia de operaciones de lanzamiento de Artemis II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna durante una misión de unos 10 días.

La prueba incluía cargar propelentes criogénicos en los tanques del cohete SLS, donde se detectaron los fallos, además de realizar un conteo regresivo, probar la capacidad de reiniciar el reloj de cuenta regresiva y vaciar los tanques para practicar procedimientos de cancelación de lanzamiento.

La misión, que representará el regreso del ser humano a la Luna tras más de medio siglo, llevará a cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman; los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover; y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA), Jeremy Hansen.

llevará por primera vez a la órbita lunar a una mujer, a un astronauta afroamericano y a uno canadiense.

