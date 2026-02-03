La NASA anunció que pospone hasta marzo próximo el lanzamiento de su primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo, tras detectar una fuga de combustible durante una prueba clave.

La agencia espacial estadounidense realizó en las primeras horas del martes un simulacro en “condiciones reales”. El ejercicio estaba previsto como la última gran prueba antes del lanzamiento el 8 de este mes.

“Con la conclusión del ensayo general hoy, renunciamos a la ventana de febrero y apuntamos a marzo para el lanzamiento más temprano posible de Artemis 2”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado en X.

Durante el lanzamiento simulado, “los equipos tuvieron que gestionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz de la etapa central (del cohete) durante el llenado de los tanques, lo que requirió interrupciones para calentar el equipo y ajustar el caudal de propelente”, explicó Isaacman.

Todos los tanques estaban llenos y la cuenta regresiva llegó alrededor de 5 minutos antes de que la fuga empeorara y se detuvieran las operaciones, explicó.

“Como siempre, la seguridad es nuestra prioridad absoluta (…) solo procederemos al lanzamiento cuando consideremos que estamos listos para emprender esta misión histórica”, añadió.

Infografía que muestra un esquema del viaje de la misión Artemis 2 de la NASA para llevar una tripulación de cuatro personas en la nave espacial Orión alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, con el lanzamiento planeado para principios de 2026. Foto: AFP

Aproximadamente a las 16H25 GMT del lunes en Florida, el jefe de la misión había dado luz verde para empezar la carga de combustible en el enorme cohete SLS en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral.

Además de demostrar la capacidad de cargar más de 700 mil galones de propelentes criogénicos en el cohete de 98 metros de largo, los equipos simularon una cuenta regresiva de lanzamiento y practicaron la retirada segura del propelente.

En la misión, que no aterrizará en la Luna, sino que volará alrededor del satélite terrestre, participarán tres estadounidenses y un canadiense. Está prevista para durar unos 10 días.

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está acoplado a la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville, Florida, EE. UU., el 30 de enero de 2026. Según la NASA, la misión Artemis II realizará un sobrevuelo lunar tripulado, el segundo del programa Artemis de la NASA. Será la primera misión humana más allá de la órbita baja terrestre desde 1972, diseñada para probar los sistemas de naves espaciales en preparación para futuros alunizajes. Foto: EFE

Antes de esta prueba, se contemplaban catorce ventanas de lanzamiento entre el 8 de febrero y el 30 de abril.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc