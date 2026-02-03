Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Tras salida de Adán Augusto, Monreal revela que tiene su renuncia sobre la mesa; "cuando ya no eres útil tienes que retirarte", dice

Tras salida de Adán Augusto, Monreal revela que tiene su renuncia sobre la mesa; "cuando ya no eres útil tienes que retirarte", dice

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”

El terror de los niños reclutados por el crimen organizado

El terror de los niños reclutados por el crimen organizado

Guardianes del bosque de Milpa Alta; protegen el pulmón verde del sur de la CDMX

Guardianes del bosque de Milpa Alta; protegen el pulmón verde del sur de la CDMX

La anunció que pospone hasta marzo próximo el lanzamiento de su primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo, tras detectar una durante una prueba clave.

La agencia espacial estadounidense realizó en las primeras horas del martes un en “condiciones reales”. El ejercicio estaba previsto como la última gran prueba antes del lanzamiento el 8 de este mes.

“Con la conclusión del ensayo general hoy, renunciamos a la ventana de febrero y apuntamos a marzo para el lanzamiento más temprano posible de”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado en X.

Lee también

Durante el lanzamiento simulado, “los equipos tuvieron que gestionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz de la etapa central (del cohete) durante el llenado de los , lo que requirió interrupciones para calentar el equipo y ajustar el caudal de propelente”, explicó Isaacman.

Todos los tanques estaban llenos y la cuenta regresiva llegó alrededor de 5 minutos antes de que la fuga empeorara y se detuvieran las operaciones, explicó.

“Como siempre, la seguridad es nuestra prioridad absoluta (…) solo procederemos al lanzamiento cuando consideremos que estamos listos para emprender esta ”, añadió.

Lee también

Infografía que muestra un esquema del viaje de la misión Artemis 2 de la NASA para llevar una tripulación de cuatro personas en la nave espacial Orión alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, con el lanzamiento planeado para principios de 2026. Foto: AFP
Infografía que muestra un esquema del viaje de la misión Artemis 2 de la NASA para llevar una tripulación de cuatro personas en la nave espacial Orión alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, con el lanzamiento planeado para principios de 2026. Foto: AFP

Aproximadamente a las 16H25 GMT del lunes en Florida, el jefe de la misión había dado luz verde para empezar la en el enorme cohete SLS en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral.

Además de demostrar la capacidad de cargar más de 700 mil galones de propelentes criogénicos en el cohete de 98 metros de largo, los equipos simularon una cuenta regresiva de lanzamiento y practicaron la retirada segura del propelente.

En la misión, que no aterrizará en la Luna, sino que volará alrededor del , participarán tres estadounidenses y un canadiense. Está prevista para durar unos 10 días.

Lee también

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está acoplado a la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville, Florida, EE. UU., el 30 de enero de 2026. Según la NASA, la misión Artemis II realizará un sobrevuelo lunar tripulado, el segundo del programa Artemis de la NASA. Será la primera misión humana más allá de la órbita baja terrestre desde 1972, diseñada para probar los sistemas de naves espaciales en preparación para futuros alunizajes. Foto: EFE
El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está acoplado a la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville, Florida, EE. UU., el 30 de enero de 2026. Según la NASA, la misión Artemis II realizará un sobrevuelo lunar tripulado, el segundo del programa Artemis de la NASA. Será la primera misión humana más allá de la órbita baja terrestre desde 1972, diseñada para probar los sistemas de naves espaciales en preparación para futuros alunizajes. Foto: EFE

Antes de esta prueba, se contemplaban catorce ventanas de lanzamiento entre el 8 de febrero y el 30 de abril.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte