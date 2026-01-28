Más Información

Primer Simulacro 2026: ¿Qué hacer y cómo prepararte en caso de sismo en CDMX?; conoce las medidas de prevención

¿La segunda Luna de la Tierra?; lo que realmente es el objeto 2025 PN7, según astrónomos

5 trucos que no conocías para limpiar tu baño y dejarlo reluciente; dile adiós a los malos olores

¿Quién era “Baby Rider”?; la influencer de 19 años asesinada durante protestas contra el gobierno iraní

Así serán los juguetes de "Kpop Demon Hunters": ¿cuándo estarán disponibles y cuánto costarán?

El próximo 18 de febrero en punto de las 11:00 horas, se llevará a cabo el . De acuerdo con lo anunciado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el objetivo de este ejercicio es fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta de los capitalinos ante emergencias.

Asimismo, la mandataria, subrayó la importancia de mantener a la población preparada en caso de desastre. Por este motivo a continuación te daremos algunas ideas para prepararte de manera efectiva y repasar las .

Repasa las medidas de prevención durante el Primer Simulacro 2026. Foto: Especial
¿Qué hacer y cómo prepararte para el Primer Simulacro 2026?

La CDMX tiene una alta actividad sísmica y debido a ello, dominar las medidas de prevención más importantes, te mantendrá a salvo ante un siniestro. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tener un Plan Familiar de Emergencia es un eficaz sistema para establecer medidas preventivas para salvaguardar la integridad de tus seres queridos con cuatro sencillos pasos:

  • Detectar y reducir riesgos

Revisa periódicamente el estado de la construcción de tu vivienda y brinda mantenimiento constante a tuberías de gas y agua

Identifica las zonas seguras en el interior de tu hogar, lejos de ventanas o estantes que puedan caer y obstruir el paso en caso de un sismo.

No olvides considerar los peligros exteriores como transformadores y cables de luz, construcciones cercanas o cuerpos de agua que puedan provocar otros accidentes ante un desastre natural.

  • Diseñar rutas de evacuación

Al elaborar un plan de emergencia con distintas rutas de evacuación y detectar las salidas seguras en zonas como tu hogar y trabajo, es muy importante al momento de evacuar ordenadamente.

Para ayudarte, puedes dibujar un croquis y anotar los posibles riesgos, además de recomendaciones para reducirlos.

Vecinos de la campestre Churubusco evacuan sus inmuebles tras la alerta sísmica. Foto: Gabriel Pano
  • Ejecuta el plan y mantén la calma

Si estás en casa debes aprender a identificar el mejor momento para evacuar o replegarse en zonas seguras, asignando una tareas específica a cada miembro de la casa como: llevar la mochila de emergencias, bajar el interruptor de la luz, cerrar la llave del gas, etc.

  • Realiza simulacros

El último aspecto que recomienda Protección Civil es participar en simulacros dentro del hogar, como el que se llevará a cabo próximamente en la Ciudad de México.

Para examinar detalladamente cada uno de los aspectos y tener de forma física la información de tu Plan Familiar de Emergencia personalizado, puedes descargar el folleto de Protección Civil en la siguiente liga:

¿Qué debo llevar en mi mochila de emergencia?

De acuerdo con la Secretaría de gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, esta mochila debe contener los siguientes elementos:

  • Copia de tus documentos
  • Alimentos no perecederos y botellas de agua
  • Linterna con pilas
  • Kit de primeros auxilios
  • Llaves del automóvil y dinero extra
  • Radio con pilas
  • Teléfonos de emergencias y algún celular extra.
  • Abrelatas manual.
  • Papel higiénico y otros elementos personales.
  • Tratamientos especiales en caso de que alguien de la familia lo requiera.
Kit básico de emergencia. Foto: Generada con IA
