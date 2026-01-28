Más Información

5 trucos que no conocías para limpiar tu baño y dejarlo reluciente; dile adiós a los malos olores

¿Quién era “Baby Rider”?; la influencer de 19 años asesinada durante protestas contra el gobierno iraní

Así serán los juguetes de "Kpop Demon Hunters": ¿cuándo estarán disponibles y cuánto costarán?

Los mejores memes que dejó la preventa de Harry Styles en México; así reaccionaron las fans a las nuevas fechas

Brozo y Loret trolean a ministros con “viaje” a Davos en camioneta blindada; exhiben la “hipocresía nacional”

Conseguir un es una tarea difícil al tomar en cuenta aspectos como el tamaño de la habitación, la poca ventilación y su uso constante; sin embargo existen trucos sencillos para limpiar el baño sin invertir tanto dinero en productos químicos.

En ese sentido, algunos métodos caseros pueden ayudarte a eliminar los malos olores del baño de forma eficaz y mantener un aspecto agradable por más tiempo.

Por higiene, no olvides usar guantes al momento de limpiar tu inodoro. Foto: Creada con IA
5 trucos que no conocías para limpiar tu baño y dejarlo reluciente

  • Vinagre blanco para desinfectar y neutralizar olores

El vinagre blanco es uno de los aliados más poderosos cuando se trata de limpiar el baño y para lograrlo, lo que se debe hacer es mezclar partes iguales de vinagre y agua, rocía sobre azulejos, lavabo y regadera.

Deja actuar por 10 minutos antes de enjuagar y de esta forma lograrás eliminar bacterias y a neutralizar olores persistentes.

  • Bicarbonato de sodio en desagües

Uno de los principales focos de malos olores son las tuberías y para eliminar los malos olores del baño de raíz, se debe verter media taza de bicarbonato de sodio seguida de una taza de vinagre caliente por el desagüe, deja reposar y enjuaga con agua caliente. Este método ayuda a destapar y desodorizar.

Foto: El Universal
  • Limón para dar brillo y aroma fresco

El limón no solo limpia, también deja un aroma agradable, para conseguirlo frota medio limón en grifos, canceles y superficies con sarro para mejorar su aspecto. Además de limpiar el baño de forma natural, ayuda a eliminar manchas y deja un brillo duradero.

  • Aceites esenciales en el inodoro

Un truco poco conocido para mantener el baño sin olores es agregar unas gotas de aceites esenciales (árbol de té, lavanda o eucalipto) dentro del tanque del inodoro. Cada descarga liberará un aroma fresco.

  • Romero o laurel para aromatizar naturalmente

Colocar una ramita de romero en el baño o algunas hojas de laurel ayuda a absorber malos olores y a mantener un ambiente limpio. Este truco natural se ha vuelto popular por su eficacia y bajo costo.

