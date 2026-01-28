5 trucos que no conocías para limpiar tu baño y dejarlo reluciente; dile adiós a los malos olores

Conseguir un baño libre de malos olores es una tarea difícil al tomar en cuenta aspectos como el tamaño de la habitación, la poca ventilación y su uso constante; sin embargo existen trucos sencillos para limpiar el baño sin invertir tanto dinero en productos químicos.

En ese sentido, algunos métodos caseros pueden ayudarte a eliminar los malos olores del baño de forma eficaz y mantener un aspecto agradable por más tiempo.

Leer también: ¿Por qué se recomienda tirar sal en el inodoro?; conoce los beneficios de este truco casero

Por higiene, no olvides usar guantes al momento de limpiar tu inodoro. Foto: Creada con IA

5 trucos que no conocías para limpiar tu baño y dejarlo reluciente

Vinagre blanco para desinfectar y neutralizar olores

El vinagre blanco es uno de los aliados más poderosos cuando se trata de limpiar el baño y para lograrlo, lo que se debe hacer es mezclar partes iguales de vinagre y agua, rocía sobre azulejos, lavabo y regadera.

Deja actuar por 10 minutos antes de enjuagar y de esta forma lograrás eliminar bacterias y a neutralizar olores persistentes.

Bicarbonato de sodio en desagües

Uno de los principales focos de malos olores son las tuberías y para eliminar los malos olores del baño de raíz, se debe verter media taza de bicarbonato de sodio seguida de una taza de vinagre caliente por el desagüe, deja reposar y enjuaga con agua caliente. Este método ayuda a destapar y desodorizar.

Leer también: Los mejores memes que dejó la preventa de Harry Styles en México; así reaccionaron las fans a las nuevas fechas

Foto: El Universal

Limón para dar brillo y aroma fresco

El limón no solo limpia, también deja un aroma agradable, para conseguirlo frota medio limón en grifos, canceles y superficies con sarro para mejorar su aspecto. Además de limpiar el baño de forma natural, ayuda a eliminar manchas y deja un brillo duradero.

Aceites esenciales en el inodoro

Un truco poco conocido para mantener el baño sin olores es agregar unas gotas de aceites esenciales (árbol de té, lavanda o eucalipto) dentro del tanque del inodoro. Cada descarga liberará un aroma fresco.

Romero o laurel para aromatizar naturalmente

Colocar una ramita de romero en el baño o algunas hojas de laurel ayuda a absorber malos olores y a mantener un ambiente limpio. Este truco natural se ha vuelto popular por su eficacia y bajo costo.

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs