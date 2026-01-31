Coacalco, Méx.- Fue controlada una fuga de gas natural que se registró durante trabajos de repavimentación en la avenida Hank González, luego de la perforación accidental de una toma de cuatro pulgadas.

El incidente ocurrió a la altura de la colonia Los Acuales, durante labores de cambio de drenaje y conexión de agua.

Al sitio acudió personal de la empresa Engie para realizar la reparación del ducto, en coordinación con elementos de Bomberos, Protección Civil y del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco (Sapasac).

Como medida preventiva, el área fue acordonada. Elementos de Bomberos y personal del organismo de agua municipal utilizaron pipas con agua para dispersar el gas y evitar su acumulación.

De acuerdo con la información oficial, no fue necesario evacuar a la población y no se reportaron personas lesionadas.

En el lugar permanecieron dos ambulancias con paramédicos durante el desarrollo de las labores.

La situación quedó bajo control una vez que concluyeron los trabajos de reparación del ducto.

