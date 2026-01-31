Más Información

Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC; negocia colaboración en minerales como el litio, cobre y níquel

Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC; negocia colaboración en minerales como el litio, cobre y níquel

Canciller De la Fuente dice que México mantendrá envío de ayuda humanitaria a Cuba; "no hay subordinación", asegura

Canciller De la Fuente dice que México mantendrá envío de ayuda humanitaria a Cuba; "no hay subordinación", asegura

Juez ordena liberar a niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota; están en centro de inmigración de Texas

Juez ordena liberar a niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota; están en centro de inmigración de Texas

"Melania", fracaso en taquilla mexicana: sólo 5 personas por cine la han visto

"Melania", fracaso en taquilla mexicana: sólo 5 personas por cine la han visto

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Coacalco, Méx.- Fue controlada una que se registró durante trabajos de repavimentación en la avenida Hank González, luego de la perforación accidental de una toma de cuatro pulgadas.

El incidente ocurrió a la altura de la colonia Los Acuales, durante labores de cambio de .

Al sitio acudió personal de la empresa Engie para realizar la reparación del ducto, en coordinación con elementos de Bomberos, Protección Civil y del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco (Sapasac).

Leer también:

Como medida preventiva, el área fue acordonada. Elementos de Bomberos y personal del organismo de agua municipal utilizaron pipas con agua para dispersar el gas y evitar su acumulación.

De acuerdo con la información oficial, no fue necesario evacuar a la población y no se reportaron personas lesionadas.

En el lugar permanecieron dos ambulancias con paramédicos durante el desarrollo de las labores.

La situación quedó bajo control una vez que concluyeron los trabajos de reparación del ducto.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]