Teotihuacán. - Tres globos aerostáticos realizaron aterrizajes de emergencia la mañana de este sábado en los municipios de Teotihuacán y Acolman, debido a las condiciones climatológicas, informaron autoridades de Protección Civil; no hubo personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la mañana en la Tercera Cerrada de Avenida Pemex, en el Barrio Purificación, municipio de Teotihuacán, donde un globo de la empresa “Aventura en Globo” descendió en el patio de un domicilio particular.

Lee también Vuelos en globo en Teotihuacán, en la mira por irregularidades

De acuerdo con reportes de la policía municipal y Protección Civil, el hecho dejó daños en una ventana y en tuberías de agua potable del inmueble.

El piloto quedó a disposición del Juzgado Cívico de Teotihuacán por una falta administrativa. En tanto, el propietario de la vivienda informó que presentará denuncia ante el Ministerio Público.

Foto: Especial

Minutos después, autoridades recibieron otro reporte sobre un percance de globo aerostático en Avenida Pemex, a un costado de la empresa Magno Gas, también en Teotihuacán.

En el sitio, personal de Protección Civil y Bomberos confirmó que no había personas heridas y solo se registraron daños materiales en una vivienda.

Lee también ¿Quién es Black Coffee, DJ que actuará en las Pirámides de Teotihuacán?; entérate aquí

En un tercer incidente, elementos de seguridad pública de Acolman atendieron el descenso de un globo en los ejidos de San Bartolo.

El piloto, de la empresa “Volaré”, informó que efectuó el aterrizaje por condiciones climáticas.

La aeronave transportaba a ocho pasajeros, quienes resultaron ilesos. No se reportaron afectaciones a viviendas ni a terceros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl