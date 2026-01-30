¿Quién es Black Coffee, DJ que actuará en las Pirámides de Teotihuacán?; entérate aquí

El DJ y productor sudafricano Black Coffee anunció que encabezará un evento musical inmersivo en vivo desde las Pirámides de Teotihuacán en el Estado de México, lo que ha generado expectativa entre el público mexicano y fanáticos de la música electrónica en redes sociales. "Esto no es un festival. Es un momento histórico. Es una experiencia única", detalla el anuncio.

¿Quién es Black Coffee?

Nacido el 11 de marzo de 1976 en Sudáfrica, Nkosinathi Maphumulo, mejor conocido por su nombre artístico como Black Coffee, es un DJ, productor y exponente de la música electrónica y deep house. Con más de 4 millones de seguidores en Instagram, el artista construyó su carrera gradualmente, a lo largo de casi nueve años.

Su interés por la escena musical surgió en su infancia, tras verse influenciado por una extensa colección de discos de reggae de su tío. En 1990, cuando tenía 14 años, el artista perdió la movilidad en su brazo izquierdo, debido a un accidente en el que fue atropellado por un taxi mientras celebraba la liberación de Nelson Mandela.

El DJ sudafricano se presentará en un festival de música en las Pirámides de Teotihuacán. Foto: Instagram

El músico estudió Teoría Musical con especialización en jazz, en Technikon Natal, actualmente La Universidad Tecnológica de Durban. No obstante, abandonó la carrera y junto a dos amigos formó Shana, un trío musical de soul-pop, mientras continuaba su aprendizaje y formación en producción de música electrónica.

En 2003 fue aceptado en la Red Bull Music Academy, lo que impulsó su carrera musical. Sin embargo, no fue sino hasta 2005 que lanzó su primer álbum bajo su propio sello Soulistic, titulado Black Coffee, construyendo su estilo mediante una mezcla de jazz, R&B e influencias africanas. En los siguientes años, estrenó cinco álbumes más:

Have Another One (2007)

Home Brewed (2009)

Africa Rising (2012)

Pieces of me (2015)

Subconsciously (2021)

Por este último proyecto, Black Coffee ganó su primer premio musical Grammy en 2022, al "Mejor Álbum de Dance/Electrónica". Además, en 2010, el artista obtuvo un Récord Mundial Guinness por la sesión de DJ más larga de la historia, al tocar durante 60 horas sin parar. El músico ha colaborado con grandes figuras, como Drake, Alicia Keys, Usher, David Guetta y Pharrell Williams.

¿Cuándo se presentará el DJ?

El DJ se presentará en vivo el próximo sábado 18 de abril a las 16:00 horas (tiempo centro de México), y el evento se alargará hasta el domingo 19 de abril a las 8:00 horas. Para conseguir entradas para el evento, los interesados deberán ingresar al portal web Get-In; el precio de los boletos oscila entre los 2 mil 999 y los 3 mil 499 en admisión general. A pocas horas de iniciada la venta general, ya se agotaron la mayoría.

Asimismo, no es la primera vez que el DJ se presenta en tierras mexicanas. Black Coffee se presentó el pasado 11 de enero de 2026 en el Zamna Festival en Tulum. También, en octubre de 2022, participó en la fiesta oficial de la Fórmula 1, en el Hipódromo de Las Américas. Finalmente, en 2024, asistió al Festival Bravo GNP en Valle de Bravo.

