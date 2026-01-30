¡No es tu internet! Falla en app de Santander desata la mejor ola de memes; usuarios no perdonan

Durante la mañana y tarde de este viernes 30 de enero de 2026, usuarios reportaron en redes sociales que la aplicación móvil de Santander estaba sufriendo fallas. De acuerdo con los internautas, la app no permitía iniciar sesión en las cuentas y mandaba alertas a los dispositivos celulares, señalando que no contaban con conexión a internet.

Luego de unas horas, la institución publicó un mensaje en sus redes, para dar a conocer el estado de la falla. "Estamos presentando una intermitencia en nuestra app Santander... Lamentamos los inconvenientes ocasionados", señalaron. Además, informaron que el equipo técnico ya se encontraba revisando el incidente.

Según el sitio especializado Downdetector, dichas fallas iniciaron alrededor del mediodía y aumentaron conforme el día avanzó. Las afectaciones se registraron a nivel nacional, concentrándose principalmente en el Estado de México y en la capital del país, así como en otros estados de la República Mexicana, como Jalisco y Nuevo León.

Foto: iStock

Los mejores memes que dejó la falla en app de Santander

La falla no pasó desapercibida entre los clientes del banco, pues, en plena quincena, miles de familias mexicanas y trabajadores tuvieron que esperar a que el servicio fuera reactivado para consultar su saldo y realizar movimientos u operaciones dentro de la aplicación.

Como era de esperarse, clientes de la institución aprovecharon este limbo financiero para compartir en redes sociales los memes más creativos y graciosos, utilizando el humor y la risa para pasar la tensión económica generada por el fin de enero, primer mes de este 2026.

Muchos usuarios enfatizaron en la coincidencia que fue que la aplicación y el sitio web de la institución bancaria presentaran fallos justo este 30 de enero, cuando muchos trabajadores reciben el pago correspondiente a la quincena.

Los internautas se encuentran a la expectativa, esperando que el sistema se reactive para realizar pagos o retirar dinero. "¿Se cayó la app de Santander o solo pretende que muera de hambre?", señalan

Muchos usuarios y clientes del banco se quejaron de las fallas y del servicio que ofrece la institución. "La app lleva fallando más de 6 horas, no puede ser posible que aún no logren solucionarlo", escriben.

Para otros usuarios, esta falla les sirvió para impedir que realizaran gastos innecesarios y acumular deudas con pequeños gustos.

Los usuarios se encuentran a la espera para realizar movimientos y transferencias bancarias.

Durante la ola de memes, no faltó la típica frase: "Pero para cobrar si son buenos".

Finalmente, los internautas siguen en espera para consultar su cuenta bancaria en los servicios de Santander.

Se cayó Santander 😭. pic.twitter.com/QzVFkiCcPK — Luis Sánchez (@iti_luis) January 30, 2026

