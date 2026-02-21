Más Información

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Reforma electoral abrirá a partidos consulta popular

Venezuela anuncia las primeras excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía; 379 personas serán liberadas

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

Isaac Del Toro se impone en la sexta etapa del Tour de los Emiratos y lidera la general

Aumentan reportes antilavado ante la UIF en 2025

"Lo hice por mí y por todas las mujeres a las que ha agredido"; Grecia Quiroz responde a señalamientos de Noroña

Lengua Zapoteca, en peligro de extinción

Piden cambio mayor en INM, no sólo el nombre

Fiscal de Jalisco confirma desaparición de hijo del exsenador Jorge Preciado en Colima

Sepultan a estudiante asesinada en ataque en Guerrero

Denuncian caso de amenazas contra menor

Donald Trump anunció este sábado que elevará el arancel global de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato, tras el importante revés que la Corte Suprema le propinó el viernes a su agresiva política comercial, considerada en gran medida ilegal.

"Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% (...) al nivel totalmente autorizado y legal del 15%", escribió en su red Truth Social.

