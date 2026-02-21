Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Más Información
Donald Trump anunció este sábado que elevará el arancel global de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato, tras el importante revés que la Corte Suprema le propinó el viernes a su agresiva política comercial, considerada en gran medida ilegal.
"Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% (...) al nivel totalmente autorizado y legal del 15%", escribió en su red Truth Social.
mcc
