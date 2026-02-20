El presidente estadounidense Donald Trump anunció en Truth Social que ya firmó la orden para imponer un 10% de arancel global adicional.

"Es un gran honor para mí haber firmado, desde la Oficina Oval, un arancel global de 10% para todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato", posteó el mandatario luego de que la Corte Suprema anulara por la mañana sus tarifas globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.

En conferencia de prensa, al mediodía, anunció esa medida y dijo que los gravámenes serán bajo la sección 122, por encima de aranceles normales que ya se están cobrando.

Agregó que “vamos a cobrarlo empezando efectivamente, creo que, dentro de tres días a partir de ahora”. Mencionó que “también estamos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”. Destacó que “efectivamente e inmediatamente, todos los aranceles de seguridad nacional bajo la sección 232 y los aranceles existentes (...) permanecen plenamente en su lugar”.

Entre los bienes que no estarán sujetos al derecho de importación temporal se encuentran los de Canadá y México que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Casa Blanca informó que "la Proclamación impone, por un periodo de 150 días, un arancel ad valorem del 10% sobre los artículos importados a Estados Unidos. El arancel de importación temporal entrará en vigor el 24 de febrero a las 12:01 a. m., hora estándar del este".

Otros productos exentos son "artículos textiles y prendas de vestir que ingresan libres de aranceles como mercancía de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua bajo el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica".

La administración también informó que, en una Orden Ejecutiva separada, el Presidente reafirmó y continuó la suspensión del tratamiento libre de impuestos de minimis para envíos de bajo valor, incluidos los bienes enviados a través del sistema postal internacional, que estarán sujetos al impuesto temporal bajo la sección 122.

Además de las medidas de hoy, el mandatario ordenó a la Oficina del Representante Comercial que utilice su autoridad de la sección 301 para investigar prácticas irrazonables y discriminatorias que obstaculizan o restringen el comercio estadounidense.

