Más Información

Pase de charola de AMLO desata tensión diplomática; embajadores cruzan declaraciones

Pase de charola de AMLO desata tensión diplomática; embajadores cruzan declaraciones

Plan B, sin Cámara definida: Monreal; dice que Sheinbaum evalúa fechas de elección judicial y revocación

Plan B, sin Cámara definida: Monreal; dice que Sheinbaum evalúa fechas de elección judicial y revocación

FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; investiga falta de resguardo

FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; investiga falta de resguardo

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala; está ligado al CJNG

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala; está ligado al CJNG

Dron cae sobre hotel en Bagdad; defensa aérea intercepta cohetes contra embajada de EU

Dron cae sobre hotel en Bagdad; defensa aérea intercepta cohetes contra embajada de EU

Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista

Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista

Confirman segunda muerte por sarampión en CDMX; bebé de siete meses no estaba vacunada

Confirman segunda muerte por sarampión en CDMX; bebé de siete meses no estaba vacunada

Harfuch se reúne en Washington D.C. con director de la DEA; hablan sobre combate al narco y al tráfico de armas

Harfuch se reúne en Washington D.C. con director de la DEA; hablan sobre combate al narco y al tráfico de armas

Nodal narra el miedo que experimentó durante el fuego cruzado que presenció en Zacatecas: "me tocó tirarme al piso"

Nodal narra el miedo que experimentó durante el fuego cruzado que presenció en Zacatecas: "me tocó tirarme al piso"

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Cuba abre la puerta a inversiones de su diáspora; podrán asociarse con una entidad pública o privada

Cuba abre la puerta a inversiones de su diáspora; podrán asociarse con una entidad pública o privada

Gustavo Petro denuncia que Ecuador bombardea a Colombia; hallan una bomba en la zona fronteriza

Gustavo Petro denuncia que Ecuador bombardea a Colombia; hallan una bomba en la zona fronteriza

El presidente de Estados Unidos (EU), , dijo que puede convertirse en el "estado 51" de dicho país, después de que el equipo venezolano de beisbol derrotó al italiano, en el Clásico Mundial celebrado en Miami.

"Venezuela derrotó esta noche a Italia, 4-2, en la Semifinal del Clásico Mundial de Beisbol", publicó Trump en su cuenta de Truth Social. "Se ven muy bien. ¡Cosas buenas están ocurriendo en Venezuela últimamente!", Agregó.

"Me pregunto de dónde viene esta magia", continuó, sugiriendo que todo se debe a la operación con la que, en enero pasado, fuerzas estadounidenses detuvieron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladaron a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

Lee también

En lugar de Maduro, asumió como presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien el gobierno de Donald Trump está negociando. "Estado 51", concluyó Trump, quien ya ha dicho que Canadá podría convertirse en el estado 51.

Con su triunfo, Venezuela se clasificó a su primera final del Clásico Mundial de beisbol, donde le espera un duelo de alta tensión ante el anfitrión, EU.

La Vinotinto, que estuvo dos carreras abajo hasta la cuarta entrada, recortó distancia con un jonrón de Eugenio Suárez y culminó la remontada con tres anotaciones seguidas en el séptimo inning que desataron el júbilo de los 35.000 hinchas presentes en el loanDepot Park, en Miami.

Venezuela, cuyo mejor resultado era un tercer lugar en 2009, enfrentará el martes en la final al Team USA. Con información de AFP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CFE: entregan hasta 1,000 pesos para pagar la luz con apoyo de Programa del Bienestar. Requisitos. Foto: Especial

CFE: Programa del Bienestar entrega hasta $1,000 pesos para pagar tu recibo de luz; requisitos y quiénes pueden recibir el apoyo

Pensión Bienestar 2026 confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados. Foto: Especial

Pensión Bienestar 2026: confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados

Canadá/ iStock/ sezer ozger

¿Cumples con los requisitos? Quebec facilitará la residencia permanente de Canadá a trabajadores extranjeros

Pasaporte mexicano 2026 en consulados. Foto: ChatGPT

Requisitos y costo para renovar el pasaporte mexicano en consulados de Estados Unidos

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026. Foto: Especial

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026