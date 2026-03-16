Más Información
Plan B, sin Cámara definida: Monreal; dice que Sheinbaum evalúa fechas de elección judicial y revocación
Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista
Harfuch se reúne en Washington D.C. con director de la DEA; hablan sobre combate al narco y al tráfico de armas
Nodal narra el miedo que experimentó durante el fuego cruzado que presenció en Zacatecas: "me tocó tirarme al piso"
Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad
Cuba abre la puerta a inversiones de su diáspora; podrán asociarse con una entidad pública o privada
El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dijo que Venezuela puede convertirse en el "estado 51" de dicho país, después de que el equipo venezolano de beisbol derrotó al italiano, en el Clásico Mundial celebrado en Miami.
"Venezuela derrotó esta noche a Italia, 4-2, en la Semifinal del Clásico Mundial de Beisbol", publicó Trump en su cuenta de Truth Social. "Se ven muy bien. ¡Cosas buenas están ocurriendo en Venezuela últimamente!", Agregó.
"Me pregunto de dónde viene esta magia", continuó, sugiriendo que todo se debe a la operación con la que, en enero pasado, fuerzas estadounidenses detuvieron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladaron a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
Lee también Venezuela y Estados Unidos definirán al campeón del Clásico Mundial de Beisbol
En lugar de Maduro, asumió como presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien el gobierno de Donald Trump está negociando. "Estado 51", concluyó Trump, quien ya ha dicho que Canadá podría convertirse en el estado 51.
Con su triunfo, Venezuela se clasificó a su primera final del Clásico Mundial de beisbol, donde le espera un duelo de alta tensión ante el anfitrión, EU.
La Vinotinto, que estuvo dos carreras abajo hasta la cuarta entrada, recortó distancia con un jonrón de Eugenio Suárez y culminó la remontada con tres anotaciones seguidas en el séptimo inning que desataron el júbilo de los 35.000 hinchas presentes en el loanDepot Park, en Miami.
Venezuela, cuyo mejor resultado era un tercer lugar en 2009, enfrentará el martes en la final al Team USA. Con información de AFP
Trump afirma que sería un “gran honor tomar" Cuba; el presidente de EU asegura que puede “liberarla”
dft
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]