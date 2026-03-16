El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dijo que Venezuela puede convertirse en el "estado 51" de dicho país, después de que el equipo venezolano de beisbol derrotó al italiano, en el Clásico Mundial celebrado en Miami.

"Venezuela derrotó esta noche a Italia, 4-2, en la Semifinal del Clásico Mundial de Beisbol", publicó Trump en su cuenta de Truth Social. "Se ven muy bien. ¡Cosas buenas están ocurriendo en Venezuela últimamente!", Agregó.

"Me pregunto de dónde viene esta magia", continuó, sugiriendo que todo se debe a la operación con la que, en enero pasado, fuerzas estadounidenses detuvieron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladaron a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

Lee también Venezuela y Estados Unidos definirán al campeón del Clásico Mundial de Beisbol

En lugar de Maduro, asumió como presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien el gobierno de Donald Trump está negociando. "Estado 51", concluyó Trump, quien ya ha dicho que Canadá podría convertirse en el estado 51.

Con su triunfo, Venezuela se clasificó a su primera final del Clásico Mundial de beisbol, donde le espera un duelo de alta tensión ante el anfitrión, EU.

La Vinotinto, que estuvo dos carreras abajo hasta la cuarta entrada, recortó distancia con un jonrón de Eugenio Suárez y culminó la remontada con tres anotaciones seguidas en el séptimo inning que desataron el júbilo de los 35.000 hinchas presentes en el loanDepot Park, en Miami.

Venezuela, cuyo mejor resultado era un tercer lugar en 2009, enfrentará el martes en la final al Team USA. Con información de AFP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft