El Clásico Mundial de Beisbol 2026 tiene Semifinales definidas; Venezuela, el último clasificado

Venezuela avanzó a Semifinales por primera vez desde 2009 y aseguró un lugar en el grupo de seis naciones para el torneo olímpico de beisbol de 2028, junto con Estados Unidos y República Dominicana, luego de sorprender a Japón.

La novena venezolana doblegó (8-5) a los nipones liderados por Shohei Ohtani y ahora quiere dejar en el camino a Italia, el "caballo negro" en este Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El lunes, La Selección de Venezuela enfrentará a la invicta Italia y este domingo, el anfitrión Estados Unidos juega contra República Dominicana en un encuentro que promete ser épico.

Japón, el campeón defensor de la justa mundialista, dejó escapar la ventaja luego de un jonrón de Wilyer Abreu con dos a bordo; antes, Maikel García igualó la pizarra con un cuadrangular de dos carreras.

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Así se jugarán las Semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2026

República Dominicana con sus torpederos llegan como los favoritos a esta ronda de los mejores cuatro, pero enfrente tienen a los anfitriones.

Estados Unidos vs República Dominicana/ Domingo 15 de marzo/ 18:00 horas

Venezuela vs Italia/ Lunes 16 de marzo/ 18:00 horas

Los abridores para el USA vs Dominicana serán Paul Skenes y Luis Severino , respectivamente; en el Venezuela vs Italia estarán Keider Montero por los sudamericanos; los europeos aún no definen a su lanzador.

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