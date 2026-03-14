Para Thunder Rosa, el regreso al cuadrilátero representó más que sólo volver a competir. Fue una oportunidad para reafirmar su identidad y el camino que ha recorrido como mujer mexicana que construyó su carrera en Estados Unidos.

La luchadora apareció con una capa que llevaba la frase “mujer mexicana inmigrante”, un gesto que, según explicó, fue 100 por ciento intencional. Pues decidió presentarse sin filtros y abrazar públicamente sus raíces tricolores.

“Dije: ‘este es el momento’. Quiero regresar sin miedos y siendo yo. Hablo español, nací y crecí en México, soy mexicana, soy migrante y soy mujer”, expresó en la charla para EL UNIVERSAL Deportes.

La luchadora reconoció que recibió comentarios negativos tanto en Estados Unidos como incluso de algunos sectores en México por celebrar abiertamente sus raíces.

“Me quedé pensando: ‘estoy celebrando quién soy como mujer, mis raíces indígenas’, y aún así hay críticas que están muy arraigadas en la sociedad”, explicó.