Thunder Rosa y la educación como arma frente la sociedad; una lucha distinta desde el ring

La lucha libre en México ha sido un terreno históricamente dominado por hombres.

Sin embargo, figuras como Thunder Rosa han trabajado dentro y fuera del ring para cambiar esa realidad y abrir camino a nuevas generaciones de mujeres, que se quieren hacer de un espacio en el deporte.

La luchadora tijuanense reconoce que la industria poco a poco se adapta a una cultura social más amplia, donde los puestos de protagonismo o de poder han sido ocupados por varones. No obstante, considera que el panorama ha comenzado a transformarse, gracias al esfuerzo de muchas mujeres que han peleado por ganar espacio.

“Muchas de las organizaciones han sido lideradas por hombres, pero en los últimos años cientos de mujeres más han tenido la oportunidad y han luchado por lograr ser líderes y cambiar ciertas cosas”, explicó en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Para la mexicana, el cambio no se limita únicamente al cuadrilátero, sino que enfatizó que la preparación académica y el acceso a la educación son elementos fundamentales para romper ciclos de desigualdad, especialmente en comunidades donde las niñas todavía enfrentan barreras importantes.

La gladiadora mexicana ha estado en cinco empresas internacionales. Foto: Especial

“Nunca he parado de seguir educándome. Me gusta leer, mantenerme informada. Información y educación es poder. Tener distintas perspectivas ayuda al cambio”, señaló la luchadora.

La campeona también subrayó que la falta de oportunidades educativas sigue afectando a muchas niñas, particularmente en comunidades vulnerables, lo que puede perpetuar problemas sociales como la violencia o el embarazo adolescente.

“Tenemos que educar a la sociedad, al hombre, a la mujer, al niño, al joven, de que tenemos que respetar a las niñas y darles su espacio para luchar por sus sueños”, afirmó.

Por ello, más allá de sus logros en la lucha, busca utilizar su plataforma para impulsar un mensaje claro: que cada vez más niñas tengan las oportunidades necesarias para decidir su propio futuro.