Después de competir en países como Estados Unidos, Japón o Reino Unido, Thunder Rosa tiene claro que cada región vive la lucha libre de manera distinta. Sin embargo, para ella, el estilo mexicano posee un elemento especial que lo vuelve único: su “sazón”.

Y lo dice una voz autorizada, pues hizo historia al convertirse en la primera mexicana en ganar el campeonato mundial femenino de AEW en 2022. “Es el folclor, el atletismo… tiene mucho sazón el mexicano. Es muy divertido, muy catártico. Cuando vas a ver lucha libre, gritas, te metes con los luchadores, el ambiente es diferente”.

Thunder Rosa reveló que en otros lados, la disciplina puede ser más pausada o técnica, aunque “el lenguaje también es diferente, los colores, las máscaras... En México se lucha de una manera más rápida, más acrobática”.

Finalizó señalando que luchadores como Mil Máscaras o Rey Mysterio llevaron esa esencia a escenarios globales: “La lucha libre mexicana es cultura”, finalizó.