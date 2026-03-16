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El presidente de Estados Unidos, , reveló este lunes que su jefa de gabinete, , padece cáncer de mama “en fase inicial”.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que Wiles “ha decidido afrontar este reto de inmediato, en lugar de esperar”.

Señaló que el pronóstico es “excelente” y que durante el periodo de tratamiento, Wiles “pasará prácticamente todo el tiempo en la , lo que me hace, como presidente, muy feliz”.

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Trump subrayó que Wiles se mantendrá en el cargo mientras se somete al tratamiento, lo que, añadió, “lo dice todo sobre ella”.

“Susie, como una de mis asesoras más cercanas e importantes, es fuerte y está profundamente comprometida con el servicio al pueblo estadounidense. ¡Pronto estará mejor que nunca! y yo la apoyamos en todo momento, y esperamos con ilusión trabajar con Susie en las muchas cosas grandes y maravillosas que están sucediendo.

De 68 años, Wiles es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete. Se le considera artífice de la en 2024.

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Hija del jugador de futbol americano y comentarista deportivo Pat Summerall, trabajó en la oficina de Washington del congresista neoyorquino Jack Kemp en los años 70; también trabajó en la campaña de .

De bajo perfil, Wiles es considerada una estratega política brillante.

Sin embargo, en diciembre de 2025, Wiles se convirtió en el centro de la atención por un artículo de la revista Vanity Fair basado en una serie de entrevistas con Wiles en el que ella afirmaba que Trump tiene "la personalidad de un " y que "actúa con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada".

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Wiles afirmó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

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