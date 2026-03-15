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Washington, 15 mar.- El presidente de Estados Unidos, , aseguró este domingo que pronto podría haber un acuerdo con Cuba y añadió que la atención de su Administración se centrará en la isla una vez que termine el conflicto con Irán.

" también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", aseguró el mandatario.

"Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba", matizó.

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Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión después de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero y cortara los suministros del petróleo venezolano.

Posteriormente anunció por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la isla.

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla comunista ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

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Este viernes, el presidente de Cuba, , confirmó que dialogan con EU para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

Díaz-Canel ofreció una comparecencia ante la prensa sobre los contactos con Estados Unidos y la crisis energética, y contó con la presencia de miembros de la familia Castro, incluido el nieto de Raúl, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y un sobrino-nieto, Óscar Pérez-Oliva.

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desa/rmlgv

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