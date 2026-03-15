Washington, 15 mar.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que pronto podría haber un acuerdo con Cuba y añadió que la atención de su Administración se centrará en la isla una vez que termine el conflicto con Irán.

"Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", aseguró el mandatario.

"Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba", matizó.

Lee también Visión de Trump, sin reflejo en la realidad económica

Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión después de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero y cortara los suministros del petróleo venezolano.

Posteriormente anunció por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la isla.

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla comunista ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

Lee también "¡Corriente y comida!"; el día después de la protesta a una oficina del Partido Comunista en Cuba

Este viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EU para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

Díaz-Canel ofreció una comparecencia ante la prensa sobre los contactos con Estados Unidos y la crisis energética, y contó con la presencia de miembros de la familia Castro, incluido el nieto de Raúl, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y un sobrino-nieto, Óscar Pérez-Oliva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv