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Washington, 15 mar.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que pronto podría haber un acuerdo con Cuba y añadió que la atención de su Administración se centrará en la isla una vez que termine el conflicto con Irán.
"Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", aseguró el mandatario.
"Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba", matizó.
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Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión después de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero y cortara los suministros del petróleo venezolano.
Posteriormente anunció por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la isla.
El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla comunista ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.
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Este viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EU para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.
Díaz-Canel ofreció una comparecencia ante la prensa sobre los contactos con Estados Unidos y la crisis energética, y contó con la presencia de miembros de la familia Castro, incluido el nieto de Raúl, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y un sobrino-nieto, Óscar Pérez-Oliva.
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