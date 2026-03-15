Un grupo de manifestantes irrumpió durante la madrugada de este sábado en una sede del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, en medio del malestar provocado por los prolongados cortes de electricidad y la escasez de alimentos. Los disturbios dejaron cinco personas detenidas, de acuerdo con el periódico oficial Invasor.

Dos residentes de esa localidad, que conversaron con AFP bajo anonimato, afirmaron que la movilización fue numerosa y reflejó el cansancio de la población ante la crisis que enfrenta el municipio.

"Eran muchísimas personas, la gente de verdad ya no puede más, aseguró uno de los entrevistados, quien relató que en la zona apenas cuentan con una hora y media diaria de electricidad.

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También señalaron que la falta de combustible y la disminución del turismo han provocado el cierre de hoteles, principal fuente de empleo local, lo que ha dejado a numerosos habitantes sin trabajo.

"Una de las situaciones que está afectando mucho es la cantidad de personas que se han quedado sin trabajo y casi sin ingresos", comentó una de las fuentes.

De acuerdo con los testimonios, aunque posteriormente se registraron disturbios, una parte importante de los asistentes participó sin recurrir a la violencia.

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Los manifestantes corearon consignas como "¡Corriente y comida!", "¡Libertad!", "¡Pongan la corriente!", "¡Patria y Vida!" y "¡Abajo la dictadura!", además de lanzar insultos contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Grabaciones difundidas en redes sociales muestran tanto la irrupción en el edificio gubernamental como la quema de mobiliario en la vía pública. Agencias como DW y Reuters han publicado videos verificados de la protesta.

Según la versión del diario Invasor, la situación escaló cuando un grupo reducido causó daños en el inmueble partidista, entre ellos pedradas contra la fachada y destrozos en la entrada.

"Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción", precisó el medio.

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ONGs como Justicia11J y Cubalex, que dan seguimiento a las protestas y detenciones en Cuba desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021, advirtieron que la persona lesionada mencionada por la prensa oficial "podría tratarse de una herida de bala", aunque no precisaron el origen de los disparos.

"De acuerdo con información revisada por nuestra organización, durante la protesta se escucharon detonaciones en las inmediaciones de inmuebles vinculados a la sede municipal del Partido Comunista", denunció Justicia11J.

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