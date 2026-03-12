Más Información

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

INE añade identidad no binaria y la palabra “indígena” en la nueva credencial para votar; estos son los cambios

INE añade identidad no binaria y la palabra “indígena” en la nueva credencial para votar; estos son los cambios

Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, líder seccional del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados

Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, líder seccional del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados

Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México, dice Hacienda; hay mecanismos para proteger combustibles

Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México, dice Hacienda; hay mecanismos para proteger combustibles

Precio del diésel supera 30 pesos por litro en algunas estaciones; promedio nacional se ubica en 27.87 pesos

Precio del diésel supera 30 pesos por litro en algunas estaciones; promedio nacional se ubica en 27.87 pesos

DEA felicita a México por incautar 270 kilos de fentanilo en Colima; destaca información clave para el operativo

DEA felicita a México por incautar 270 kilos de fentanilo en Colima; destaca información clave para el operativo

Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva

Cae el “Negro Billetes” presunto colaborador de La Chokiza; organizaba actividades de “montachoques”

Cae el “Negro Billetes” presunto colaborador de La Chokiza; organizaba actividades de “montachoques”

A través de redes sociales, la , dirigida por Miguel Díaz-Canel, dará este viernes un mensaje a la nación, en seguimiento de la conferencia realizada el pasado 5 de febrero del presente año.

De acuerdo con el post, la comparecencia frente a la prensa se realizará este viernes 13 de marzo de 2026, a partir de las 7:30 am "para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional."

El anuncio se da tras la excarcelación de 51 presos que habían cumplido parte de sus condenas y mantenían buena conducta. También ocurre durante las presiones de hacia la isla caribeña.

Lee también

Además, será el 69 aniversario del fallido asalto al Palacio Presidencial en Cuba para matar al dictador Fulgencio Batista.

La Presidencia de Cuba aseguró que este mensaje podrá ser sintonizado tanto por cadena nacional de radio, como de televisión y se transmitirá en las plataformas digitales de los medios de comunicación.

Y la retransmisión se hará en el espacio de la Mesa Redonda.

¿Qué dijo Díaz-Canel en la conferencia del 5 de febrero?

En su mensaje del 5 de febrero, Díaz-Canel reconoció la situación energética "compleja" que vive Cuba, tras la prohibición, por parte de Estados Unidos, al suministro de petróleo. Los cubanos van a "vivir tiempos difíciles (...), muy difíciles", manifestó.

Aseguró también que su país ha iniciado un “plan de preparación para la defensa” que incluye la “preparación del sistema defensivo de todo el país desde el municipio hasta el Consejo Nacional”.

“Cuba es un país de paz. La doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo y para nada contempla la agresión a otro país: no somos una amenaza para los Estados Unidos”, remarcó Díaz-Canel.

Sin embargo, también manifestó la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos en temas “migratorios, de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, medioambientales (...) la colaboración científica”, entre otros.

Lee también

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado en varias ocasiones que su administración está teniendo una negociación con el gobierno cubano, incluso a alto nivel.

La operación militar estadounidense con la que el presidente Nicolás Maduro fue capturado en Caracas y trasladado a Nueva York representó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Según expertos, de los 110 mil barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30 mil. Con información de agencias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ISSSTE adelanta pensión de abril 2026 por Semana Santa: cuándo depositan. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE adelanta pensión de abril 2026 por Semana Santa: cuándo depositan

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

¿Te negaron la visa? Esto es lo que realmente implica una sanción bajo la sección 212(A)

Global Entry. Foto: AP

¡Adiós filas! Estados Unidos reactiva Global Entry y miles de viajeros recuperan el paso exprés

¿CURP biométrica obligatoria en tu Declaración Anual 2026? SAT aclara los requisitos oficiales. Foto: Especial / SAT

¿CURP biométrica obligatoria en tu Declaración Anual 2026? SAT aclara los requisitos oficiales

Corpus Christi Texas. iStock/RoschetzkyIstockPhoto

5 destinos ‘baratos’ en Estados Unidos para 2026: Dónde viajar en Semana Santa sin gastar de más