A través de redes sociales, la Presidencia de Cuba, dirigida por Miguel Díaz-Canel, dará este viernes un mensaje a la nación, en seguimiento de la conferencia realizada el pasado 5 de febrero del presente año.

De acuerdo con el post, la comparecencia frente a la prensa se realizará este viernes 13 de marzo de 2026, a partir de las 7:30 am "para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional."

El anuncio se da tras la excarcelación de 51 presos que habían cumplido parte de sus condenas y mantenían buena conducta. También ocurre durante las presiones de EU hacia la isla caribeña.

Además, será el 69 aniversario del fallido asalto al Palacio Presidencial en Cuba para matar al dictador Fulgencio Batista.

La Presidencia de Cuba aseguró que este mensaje podrá ser sintonizado tanto por cadena nacional de radio, como de televisión y se transmitirá en las plataformas digitales de los medios de comunicación.

Y la retransmisión se hará en el espacio de la Mesa Redonda.

¿Qué dijo Díaz-Canel en la conferencia del 5 de febrero?

En su mensaje del 5 de febrero, Díaz-Canel reconoció la situación energética "compleja" que vive Cuba, tras la prohibición, por parte de Estados Unidos, al suministro de petróleo. Los cubanos van a "vivir tiempos difíciles (...), muy difíciles", manifestó.

Aseguró también que su país ha iniciado un “plan de preparación para la defensa” que incluye la “preparación del sistema defensivo de todo el país desde el municipio hasta el Consejo Nacional”.

“Cuba es un país de paz. La doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo y para nada contempla la agresión a otro país: no somos una amenaza para los Estados Unidos”, remarcó Díaz-Canel.

Sin embargo, también manifestó la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos en temas “migratorios, de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, medioambientales (...) la colaboración científica”, entre otros.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado en varias ocasiones que su administración está teniendo una negociación con el gobierno cubano, incluso a alto nivel.

La operación militar estadounidense con la que el presidente Nicolás Maduro fue capturado en Caracas y trasladado a Nueva York representó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Según expertos, de los 110 mil barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30 mil. Con información de agencias

