El gobierno de Cuba anunció este jueves la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de "soberana" y enmarcó en un acuerdo con el Vaticano.

"El gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión", explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos, entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG, muchas de ellas tras un acuerdo con el Vaticano o con la mediación de la Santa Sede.

En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, el Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad.



