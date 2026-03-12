Más Información
Estados Unidos está permitiendo temporalmente la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar, indicó el jueves el Departamento del Tesoro en un comunicado, en medio de una escalada de precios de la energía después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
Lee también Irán afirma ante la ONU que no cerrará el estrecho de Ormuz; defiende el derecho a garantizar la seguridad
El Tesoro emitió una licencia que autoriza la venta de crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques a las 12H01 AM del 12 de marzo o antes, hasta el 11 de abril.
