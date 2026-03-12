Más Información

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Púbica de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, líder seccional del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados

Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México, dice Hacienda; hay mecanismos para proteger combustibles

Precio del diésel supera 30 pesos por litro en algunas estaciones; promedio nacional se ubica en 27.87 pesos

DEA felicita a México por incautar 270 kilos de fentanilo en Colima; destaca información clave para el operativo

Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva

Cae el “Negro Billetes” presunto colaborador de La Chokiza; organizaba actividades de “montachoques”

está permitiendo temporalmente la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar, indicó el jueves el Departamento del Tesoro en un comunicado, en medio de una escalada de precios de la energía después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El Tesoro emitió una licencia que autoriza la venta de crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques a las 12H01 AM del 12 de marzo o antes, hasta el 11 de abril.

