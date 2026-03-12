El Ejército israelí completó una nueva oleada de ataques contra "centros de mando" del grupo armado chií Hizbulá en distintos puntos del sur del Líbano y en Beirut, su capital, según afirmó este jueves mediante un comunicado oficial.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron varios centros de mando de Hizbulá, desde donde operaban terroristas para perpetrar atentados contra el Estado de Israel y sus civiles", afirma la nota castrense, sin aportar detalles más allá de que los bombardeos se llevaron a cabo en el sur del Líbano y en su capital.

Ataque aéreo de Israel en el Líbano. (12/03/2026) Foto: EFE / EPA / Wael Hamzeh

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, ya dijo hoy que la guerra contra el grupo chií libanés "no será corta", e insistió en el mensaje del Ejecutivo israelí de que "el Gobierno libanés no ejerce su autoridad dentro de su propio territorio", por lo que amenazó con que lo harán las tropas israelíes.

Esta madrugada, al menos doce personas murieron en un ataque israelí contra una zona de playa en Beirut con una alta presencia de desplazados, el peor en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días.

Ataque aéreo de Israel en Líbano. (12/03/2026) Foto: EFE /EPA / Atef Safadi

Esa acción coincidió con intensos bombardeos también en el suburbio capitalino del Dahye, una de las zonas más castigadas por una ofensiva aérea que ha causado ya al menos 634 muertos, 1 mil 586 heridos y más de 800 mil desplazados.

