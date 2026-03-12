Los Ángeles. La familia de Alberto Gutiérrez Reyes, fallecido en California bajo custodia migratoria, exige respuestas al gobierno de Estados Unidos tras denunciar que el migrante mexicano había solicitado atención médica pero no la recibió a tiempo, una situación que se repite en parte de las 11 muertes de extranjeros registradas en lo que va de 2026.

"Lo trataron peor que a un animal, no lo ayudaron", dice a EFE Patricia Martínez, esposa del mexicano fallecido la madrugada del pasado 27 de febrero. "Él les dijo que necesitaba atención médica pero no se la dieron", agrega.

En declaraciones enviadas a EFE, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) dijo que para muchos inmigrantes indocumentados bajo su custodia, la atención médica dada por el gobierno estadounidense “es la mejor que han recibido en toda su vida".

Desde que Gutiérrez Reyes, de 48 años, fue recluido en el Centro de Detención en Adelanto (California), la pareja se comunicaba casi todas las noches.

Martínez asegura que vio cómo la salud de su esposo se estaba deteriorando. Casi una semana antes de su muerte le contó que tenía fiebre, dolor en el pecho y tos. Sin embargo, el mexicano le dijo a su esposa que no se preocupara.

"No se veía bien. Yo le insistí que les pidiera ver a un médico, me dijo que desde días antes había llenado unos papeles y les había dicho que estaba enfermo pero no le hicieron caso", cuenta con la voz quebrada.

Supo que algo estaba mal cuando su esposo no se comunicó al día siguiente como acostumbraba. La familia se enteró de la muerte por el Consulado de México en San Bernardino (California).

"No pudimos despedirnos", lamenta en medio del llanto.

En un comunicado ICE dijo que el 25 de febrero Gutiérrez Reyes reportó sentirse débil. Un profesional médico del lugar "ordenó su traslado" a un hospital, donde ingresó "por dolor en el pecho y dificultad para respirar".

El mexicano fue declarado muerto el 27 de febrero. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) no aclaró la hora y el día del traslado al centro médico. Tampoco las causas.

Once muertos en 2026

La muerte de Gutiérrez Reyes, quien llevaba 25 años viviendo en Estados Unidos, despertó indignación pública.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México exigió una investigación, y la concejala de Los Ángeles, Eunisses Hernández, que representa el distrito donde vive la familia, lamentó el alto número de inmigrantes fallecidos bajo custodia del ICE, y criticó el gobierno del presidente Donald Trump al considerar que "no valora" la vida humana.

El mexicano, que era el único sustento de su casa y el de sus padres en Veracruz, ambos ancianos y enfermos, fue el noveno inmigrante muerto de este año.

Después de su fallecimiento las autoridades reportaron la muerte de un iraní detenido en Mississippi el 1 de marzo, y un día después murió en Arizona el haitiano Emmanuel Damas, de 56 años.

El hermano de Damas, Presner Nelson, dijo a la televisora CBS que el inmigrante había informado con anterioridad al personal del centro que tenía un fuerte dolor de muelas. El dolor empeoró y fue trasladado al hospital el 19 de febrero, donde murió 12 días después.

Sobre este caso, ICE indicó que el inmigrante reportó dificultad para respirar por lo que fue trasladado al hospital, pero no menciona el dolor de muelas.

La agencia migratoria insistió a EFE que "no ha habido un aumento repentino" en los fallecimientos de migrantes bajo su custodia.

Trabajadores que mueren como criminales

Tanto la familia de Gutiérrez Reyes como la Damas han expresado su rechazo a las etiquetas de "criminal ilegal" que ICE ha puesto en los comunicados sobre sus muertes.

En el caso del mexicano, un trabajador de la construcción, las autoridades divulgaron que su detención en 2010 fue por un delito menor por el que se le ordenó recibir clases.

Para su hijo, Erick Gutiérrez, un joven estadounidense de 19 años, la descripción de su padre por parte de ICE es una afrenta más contra su progenitor, que fue detenido por ICE el pasado 9 de enero cuando salió a comer algo en su descanso en el trabajo. "Lo que hacen es inhumano", dijo a EFE.

La familia creó la cuenta 'Justice for Alberto Gutiérrez' en GoFundMe, mientras que el joven dejó de asistir a la universidad para ponerse al frente del hogar y reunir dinero para darle una sepultura digna a su padre y ayudar a sus abuelos y a su madre.

