La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, cumple hoy 13 días desde el primer ataque perpetrado el pasado 28 de febrero, donde falleció el ayatola Alí Jamenei, quien ya fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei, que este jueves ofreció su primer mensaje.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra contra la República Islámica "está ganada", pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

Además, dijo que toda la armada iraní ha "desaparecido", mientras que el nuevo líder supremo de Irán pidió a los países de la región cerrar las bases de Estados Unidos.

Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:59 AM El ejército de Israel advierte a residentes que atacará edificio en el centro de Beirut El ejército de Israel advirtió el jueves que atacará un edificio en el centro de la capital libanesa, Beirut, que según afirmó es una instalación de Hezbolá, y pidió a los residentes de los alrededores que evacuen la zona.

"Se encuentran cerca de una instalación de la organización terrorista Hezbolá, que será objetivo de las Fuerzas de Defensa de Israel", declaró el portavoz militar Avichay Adraee en X, en un mensaje en el que pidió a los residentes del barrio de Al-Bashura que se alejen de inmediato de un radio de al menos 300 metros del edificio y de las zonas adyacentes.



Mundo 08:08 AM Wall Street abre a la baja preocupada por guerra en Medio Oriente La Bolsa Nueva York seguía bajo presión este jueves por el alza de los precios del petróleo, poco convencida con el anuncio de la liberación de reservas estratégicas para mitigar las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones caía 1,17%, el Nasdaq cedía un 0,87% y el S&P 500 retrocedía 0,82%.



Mundo 08:06 AM Armada estadounidense no puede actualmente escoltar buques comerciales El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que la Armada estadounidense no puede actualmente escoltar buques comerciales a través del estrecho de Ormuz, aunque sugirió que esa situación cambiará pronto.

“Ocurrirá relativamente pronto, pero no puede pasar en este momento. "No estamos listos", señaló en una entrevista con CNBC.

Explicó que los recursos del ejército estadounidense están enfocados "en destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria manufacturera que abastece esas capacidades".



Mundo 08:06 AM Nuevo líder iraní llama a mantener cerrado el estrecho de Ormuz El nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, formuló este jueves un llamado a que las fuerzas de su país mantengan cerrado el estratégico estrecho de Ormuz.

En un comunicado leído en la televisión estatal, Jamenei también pidió a los países del Golfo que cierren las bases militares de Estados Unidos, y adelantó que la venganza es una prioridad "hasta que se logre por completo".





Mundo 08:03 AM Irán arrestó a casi 200 personas en medio de la guerra, denunció organización de DH Las autoridades iraníes han arrestado a casi 200 personas en todo el país por cargos relacionados con la guerra contra Estados Unidos e Israel, denunció el jueves un grupo de defensa de derechos humanos, con sede en Estados Unidos.

Los cargos incluyen actividad en redes sociales, envío de contenido a medios de comunicación extranjeros, espionaje y alteración del orden público, señaló la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).

La organización, que afirma que su conteo se basa en informes oficiales, señaló que al menos 195 personas han sido detenidas en todo el país.





Mundo 08:03 AM Israel amplia la orden de desplazamiento del sur del Líbano hasta el río Zahrani El Ejército de Israel amplió aún más el perímetro del sur del Líbano en el que ordena el desplazamiento forzoso de la población, extendiéndolo hasta el río Zahrani, señaló el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee, en un comunicado.

"¡Pueblo del sur del Líbano! Deben trasladarse inmediatamente al norte del río Zahrani", llamó el portavoz castrense. El Zahrani se encuentra entre 10 y 15 kilómetros más al norte que el río Litani, hasta donde se extendía hasta ahora la orden de desplazamiento.



Mundo 08:02 AM El primer petrolero con destino India logra cruzar el estrecho de Ormuz en plena escalada Un petrolero con crudo procedente de Arabia Saudí llegó este jueves al puerto de Mumbai tras cruzar el estratégico estrecho de Ormuz, convirtiéndose en el primer buque con destino a la India que completa la ruta desde que el tráfico marítimo se vio gravemente afectado por el conflicto en Medio Oriente.

Según datos de seguimiento marítimo de Lloyd’s List Intelligence y TankerTrackers, la última posición transmitida del barco dentro del estrecho de Ormuz se registró el 8 de marzo, en plena tensión regional tras el inicio de las hostilidades el 28 de febrero.

El petrolero llegó al puerto de la ciudad occidental de la India alrededor de las 13:00 hora local del miércoles (07:30 GMT) y quedó atracado a las 18:06 (12:36 GMT), informaron las autoridades portuarias.



Mundo 07:40 AM Detener el "imperio del mal" de Irán importa más que los precios del petróleo: Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es más importante impedir que Irán obtenga armas nucleares que controlar los precios del petróleo.

"Estados Unidos es, por lejos, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero. PERO, para mí, como presidente, es de un interés e importancia mucho mayor detener a un imperio del mal, Irán, para que no tenga armas nucleares y destruya Medio Oriente e, incluso, el mundo", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Mundo 07:31 AM Nuevo líder supremo de Irán ofrece primer mensaje tras nombramiento; dice que estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que “el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”.

“El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. El nuevo líder iraní también instó a los países de la región a cerrar las bases de Estados Unidos.



Mundo 07:22 AM El ejército israelí dice haber inhabilitado más de 250 drones iraníes Las fuerzas israelíes han destruido más de 250 drones del régimen iraní así como cientos de lanzaderas de misiles en los últimos días, detalló este jueves un comunicado castrense en el decimotercer día de ofensiva.

"Se han desmantelado más de 250 aeronaves en todo Irán. Además, muchos comandantes y operarios de estos arsenales responsables de numerosos lanzamientos hacia el Estado de Israel fueron eliminados", añade el texto.





Mundo 07:22 AM Los países del sur de África buscan unidad para capear los efectos de la guerra de Irán El Consejo de Ministros de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC, en inglés) empezó este jueves una reunión en Sudáfrica que busca una mayor unidad del grupo para hacer frente a las crecientes presiones geopolíticas mundiales, como las de la guerra de EU e Israel contra Irán.

"El clima geopolítico actual, incluyendo la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de este último, ya está conmocionando a nuestras sociedades", afirmó el ministro sudafricano de Relaciones Exteriores y Cooperación, Ronald Lamola, en la inauguración del foro en la capital de Sudáfrica, Pretoria.





Mundo 07:21 AM Irán reivindica bombardeos con misiles a centros militares de EU en el Golfo Pérsico La Guardia Revolucionaria iraní anunció este jueves haber atacado con misiles balísticos hipersónicos 'Fattah' centros de concentración de fuerzas estadounidenses en la carretera Sheikh Zayed, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y en el aeropuerto Ahmad Al-Jaber, en Kuwait.

En un comunicado emitido por la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria afirmó que también se bombardeó el alojamiento de marines estadounidenses en la base Al-Dhafra (EAU), bases móviles de EU en Irak y un punto de concentración de fuerzas israelíes en Tel Aviv.





Mundo 07:20 AM Un barco de naviera alemana Hapag-Lloyd sufre daños por metralla en el estrecho de Ormuz Un barco de la empresa de transporte de mercancías de la naviera alemana Hapag Lloyd, el 'Source Blessing', ha sufrido este jueves daños en el estrecho de Ormuz al recibir el impacto de metralla, si bien ningún miembro de la tripulación resultó herido, informó a EFE un portavoz de la compañía germana.





Mundo 07:19 AM Israel anuncia haber atacado instalaciones en Irán donde afirma se desarrollan armas nucleares El ejército israelí dijo este jueves haber golpeado una instalación en Irán donde, según afirma, se estaban desarrollando armas nucleares.

"La fuerza aérea israelí, actuando con inteligencia precisa de las fuerzas armadas, golpeó otra instalación del programa nuclear iraní", indicó el ejército, y agregó que "el complejo de Taleqan estaba siendo usado por el régimen para avanzar en capacidades críticas de cara al desarrollo de armas nucleares".





Mundo 07:19 AM Israel amenaza con ocupar territorio libanés si Hezbolá mantiene sus ataques El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este jueves con la toma por la fuerza de territorio libanés si Hezbolá continúa atacando el norte de Israel, después del lanzamiento de unos 200 proyectiles la pasada noche.

"Advertí al presidente del Líbano (Joseph Aoun) de que si el Gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio y evitar que Hezbolá amenace las comunidades del norte y dispare hacia Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos", aseveró Katz, según un comunicado de su ministerio, en un encuentro con altos cargos militares.



