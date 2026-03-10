Teherán.— Las fuerzas israelíes avanzaron en el sur de Líbano en su campaña contra el grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán, mientras, sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, en el segundo incidente de este tipo en cinco días, informó el lunes el gobierno de Turquía.

Aviones de combate israelíes también lanzaron uno de sus bombardeos más intensos hasta la fecha sobre los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, provocando enormes explosiones que resonaron por toda la ciudad. Más temprano el lunes, Israel había amenazado con atacar sitios vinculados a Hezbolá.

Al menos 600 mil personas en Líbano han huido de sus hogares y al menos 486 han muerto, incluidos más de 80 niños, de acuerdo con las autoridades libanesas.

El grupo chiita Hezbolá continúa lanzando ataques de impacto limitado contra objetivos militares en el norte del Estado hebreo.

En el día, “medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental neutralizaron un misil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco”, señaló el ministerio turco de Defensa. l presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que “a pesar de nuestras advertencias claras, se siguen dando pasos equivocados y provocadores que pondrán en peligro la amistad de Turquía”. Turquía, agregó, “tomará las medidas necesarias para defender a nuestra nación”.

La portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, confirmó el derribo en un mensaje en X. “La OTAN reitera su determinación a defender a todos los Aliados contra cualquier amenaza”, declaró Hart.

En la República Islámica se produjeron nuevos ataques estadounidenses e israelíes.

Entretanto, el presidente Donald Trump dijo que podría haber sido ese país u otro el que atacó plantel en Irán. “Diré que el Tomahawk, una de las armas más poderosas que existen… es vendido y utilizado por otros países,. Ya sea Irán, que también tiene algunos Tomahawks, desearían tener más”.

En México, la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en medio del conflicto en Medio Oriente, han salido de la zona 887 mexicanos que se encontraban en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.