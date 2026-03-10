Más Información

Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

"Pensé que estaba temblando"; vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad

"Pensé que estaba temblando"; vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos"; duró solo tres semanas en la competencia

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos"; duró solo tres semanas en la competencia

Sheinbaum acuerda con Lula da Silva visita a Brasil “entre junio y julio” de este año; sostienen llamada telefónica

Sheinbaum acuerda con Lula da Silva visita a Brasil “entre junio y julio” de este año; sostienen llamada telefónica

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

No hay esperanza de convencer al PT y PVEM en reforma electoral, insiste Monreal; “veo difícil que cambien su opinión”, dice

No hay esperanza de convencer al PT y PVEM en reforma electoral, insiste Monreal; “veo difícil que cambien su opinión”, dice

Tormenta de granizo colapsa la autopista México-Pachuca; calles de Tecámac se cubren de blanco

Tormenta de granizo colapsa la autopista México-Pachuca; calles de Tecámac se cubren de blanco

DeMet, la empresa encargada de la demolición del edificio que colapsó en San Antonio Abad; inmueble estaba dañado desde el sismo de 2017 en CDMX

DeMet, la empresa encargada de la demolición del edificio que colapsó en San Antonio Abad; inmueble estaba dañado desde el sismo de 2017 en CDMX

Teherán.— Las fuerzas israelíes avanzaron en el sur de Líbano en su campaña contra el grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán, mientras, sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, en el segundo incidente de este tipo en cinco días, informó el lunes el gobierno de Turquía.

Aviones de combate israelíes también lanzaron uno de sus bombardeos más intensos hasta la fecha sobre los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, provocando enormes explosiones que resonaron por toda la ciudad. Más temprano el lunes, Israel había amenazado con atacar sitios vinculados a Hezbolá.

Al menos 600 mil personas en Líbano han huido de sus hogares y al menos 486 han muerto, incluidos más de 80 niños, de acuerdo con las autoridades libanesas.

El grupo chiita Hezbolá continúa lanzando ataques de impacto limitado contra objetivos militares en el norte del Estado hebreo.

En el día, “medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental neutralizaron un misil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco”, señaló el ministerio turco de Defensa. l presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que “a pesar de nuestras advertencias claras, se siguen dando pasos equivocados y provocadores que pondrán en peligro la amistad de Turquía”. Turquía, agregó, “tomará las medidas necesarias para defender a nuestra nación”.

La portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, confirmó el derribo en un mensaje en X. “La OTAN reitera su determinación a defender a todos los Aliados contra cualquier amenaza”, declaró Hart.

En la República Islámica se produjeron nuevos ataques estadounidenses e israelíes.

Entretanto, el presidente Donald Trump dijo que podría haber sido ese país u otro el que atacó plantel en Irán. “Diré que el Tomahawk, una de las armas más poderosas que existen… es vendido y utilizado por otros países,. Ya sea Irán, que también tiene algunos Tomahawks, desearían tener más”.

En México, la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en medio del conflicto en Medio Oriente, han salido de la zona 887 mexicanos que se encontraban en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

La forma más barata de conseguir la visa de turista: solo $15 dólares y estos requisitos

TSA PreCheck. Foto: iStock

¿Adiós a las filas y a mostrar documentos? Aeropuerto de Miami implementa TSA PreCheck Touchless ID

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos

Frontera. Foto: iStock

¿A qué hora cierran los puentes fronterizos de Estados Unidos con el cambio de horario?