El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ofreció su primer mensaje a la nación tras ser nombrado en el puesto para suceder a su padre y antecesor en el cargo, Alí Jamenei, y advirtió que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "como herramienta de presión".
En su primer mensaje a la nación pidió a los países de la región cerrar las bases de Estados Unidos, y anunció que vengará a los muertos en la guerra, incluidas las niñas de la escuela Minab.
Mojtaba Jamenei hizo un llamado a la unidad y advirtió que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "como herramienta de presión".
Lee también EU no está listo para escoltar buques en el estrecho de Ormuz: secretario de Energía; dice que será "pronto, pero no ahora"
El mensaje, leído en la televisión estatal iraní por un presentador, incluye una advertencia de que todas las bases de Estados Unidos en la región deberán cerrar o "serán atacadas".
El hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo del país persaen la madrugada del domingo por la Asamblea de Expertos, en el que es el tercer cambio de líder en los 47 años de vida de la República Islámica.
Mojtaba Jamenei no aparecía en público desde los ataques de Estados Unidos e Israel que iniciaron el 28 de febrero.
Fue designado nuevo líder supremo en vez de Ali Jamenei, quien murió en uno de los ataques. De acuerdo con medios israelíes, Mojtaba resultó herido, pero está bien.
Trump advierte a Irán si coloca minas en el estrecho de Ormuz; amenaza con consecuencias militares severas
