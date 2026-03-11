Un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán reivindicó un ciberataque a gran escala contra el gigante estadounidense de tecnología médica Stryker, en represalia por la ofensiva militar contra la República Islámica.

Handala afirmó en un comunicado que se borraron más de 200 mil sistemas y se extrajeron 50 terabytes de datos.

"Nuestra gran operación cibernética se ha llevado a cabo con total éxito", agregó, y precisó que el hackeo era en respuesta al "brutal ataque a la escuela de Minab", donde según las autoridades iraníes murieron 150 personas.

El grupo de hackers sostuvo que las oficinas de Stryker en 79 países habían sido afectadas y que todos los datos extraídos están "en manos de los pueblos libres del mundo".

"Esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo en la guerra cibernética", añadió Handala, que amenazó directamente a "los líderes sionistas y sus grupos de presión".

Stryker informó sobre una "interrupción global de la red" en su "entorno de Microsoft como resultado de un ciberataque". "No tenemos indicios de ransomware o malware y creemos que el incidente está contenido", dijo.

Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, las interrupciones comenzaron después de las 04H00 GMT del miércoles.

Eu bombardeó una escuela de niñas en Irán. Foto: EFE

Hackers iraníes afirman tener acceso a cámaras de seguridad de Jerusalén

Handala se ha atribuido en las últimas semanas una serie de ciberataques contra empresas israelíes y del golfo Pérsico.

Desde el comienzo de la guerra en Irán, desatada el 28 de febrero por una ofensiva israelo-estadounidense, el grupo reinvindicó ciberataques contra infraestructuras israelíes, asegurando que tiene "acceso total" a las cámaras de seguridad de Jerusalén.

Handala es conocido por su afiliación "al régimen iraní, dijo Gil Messing, jefe de inteligencia cibernética de la empresa israelí Check Point. "Los hemos estado rastreando desde hace años", señaló.

Un informe de Google Threat Intelligence publicado a principios de este año señaló que la actividad maliciosa del Handala "ha consistido principalmente en operaciones de hackeo y filtración de datos, pero ha incorporado cada vez más doxxing (publicación de datos privados en internet) y tácticas diseñadas para promover el miedo, la incertidumbre y la duda".

Dispositivos con Windows -incluidos portátiles y teléfonos móviles conectados a las redes de Stryker- fueron borrados de forma remota, señaló el informe.

EU e Israel atacan Irán. Foto: Ohad Zwigenberg/AP.

¿Qué es Stryker, hackeada por grupo iraní?

Stryker, fundada en Kalamazoo, estado de Michigan, es una empresa multinacional de dispositivos médicos con unos 56 mil empleados. En 2025 obtuvo ingresos por 25 mil millones de dólares.

La empresa fabrica desde implantes ortopédicos e instrumentos quirúrgicos hasta camas de hospital y sistemas de cirugía robótica.

Handala dijo más tarde que también realizó un ataque contra Verifone, una empresa especializada en pagos electrónicos.

AFP no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de Handala, y Verifone no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

¿Qué dice Stryker sobre el hackeo?

“No tenemos indicios de ransomware ni de malware y creemos que el incidente está contenido. Nuestros equipos están trabajando rápidamente para comprender el impacto del ataque en nuestros sistemas”, indicó Stryker en su sitio web.

El logotipo de Handala apareció en las páginas de inicio de sesión de la empresa, informó The Wall Street Journal.

El comunicado de Stryker indicó que el ciberataque afectó a sus programas de Microsoft. Los correos electrónicos en los que se solicitaba información adicional no recibieron respuesta.

Alexander Leslie, asesor principal de Recorded Future, una empresa global de inteligencia sobre amenazas, destacó que lo notable es la “escalada en cuanto a la empresa elegida y el efecto deseado”.

Atacar a un fabricante estadounidense de atención médica de alto perfil “es exactamente el tipo de punto de presión que crea efectos dominó estratégicos y políticos desproporcionados”, dijo Leslie a The Associated Press. *Con información de AP

