Más Información
Colapsa estructura de edificio en demolición en San Antonio Abad; una persona es hospitalizada y tres más siguen atrapadas
Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró
Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp
En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen
Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes
Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra
Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M
El presidente estadounidense Donald Trump mantuvo una llamada con el líder ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Irán y otros temas.
Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores de Putin, describió la conversación como franca y profesional, y duró aproximadamente una hora. Dijo que Putin expresó algunas ideas destinadas a un rápido arreglo político y diplomático del conflicto tras sus conversaciones con líderes del Golfo y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Añadió que Trump ofreció su evaluación de la situación actual en el contexto de la operación en curso entre Estados Unidos e Israel. Los dos líderes tuvieron un intercambio de puntos de vista específico y útil.
Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén" con sus acciones; "ataca a sus países vecinos", afirma
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]