El presidente estadounidense Donald Trump mantuvo una llamada con el líder ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Irán y otros temas.

Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores de Putin, describió la conversación como franca y profesional, y duró aproximadamente una hora. Dijo que Putin expresó algunas ideas destinadas a un rápido arreglo político y diplomático del conflicto tras sus conversaciones con líderes del Golfo y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Añadió que Trump ofreció su evaluación de la situación actual en el contexto de la operación en curso entre Estados Unidos e Israel. Los dos líderes tuvieron un intercambio de puntos de vista específico y útil.

