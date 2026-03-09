La Copa Asiática Femenil 2026 ha pasado a segundo plano en Australia, país que en las últimas horas ha concentrado la atención internacional después de que se reveló que cinco futbolistas iraníes que participaron en el torneo solicitaron asilo a las autoridades, pues temen por su vida si regresan a su país.

La situación escaló hasta el presidente estadounidense, Donald Trump, quien en una reciente conferencia declaró que habló con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, para pedir su apoyo en la protección de las jugadoras, que abandonaron el hotel donde se encontraba concentrada la selección.

De acuerdo con información de la cadena australiana SBS News, las futbolistas están actualmente bajo protección de la Policía Federal Australiana, mientras el gobierno evalúa su caso.

"Ya han sido atendidas y el resto está en camino. Sin embargo, algunas consideran regresar porque les preocupa la seguridad de sus familias, incluidas las amenazas que podrían recibir si no vuelven", señaló Trump. En redes sociales añadió que era "muy probable" que las jugadoras fueran "asesinadas" en Irán.

Tras conocerse lo ocurrido, medios iraníes habrían identificado a las futbolistas que abandonaron la concentración como Zahra Sarbali, Mona Hamoudi, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramazani‑Zadeh, lo que incrementó el riesgo para sus familias en Irán.