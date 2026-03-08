Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 10 del Clausura 2026

La jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX terminó de la mejor forma posible, con una definición agónica en el último minuto en un partido donde Santos Laguna consiguió su primera victoria del campeonato. Sin embargo, más allá del éxtasis que se celebró desde Tijuana hasta Torreón, los Guerreros no abandonan el último lugar de la tabla de posiciones.

El primer lugar lo mantiene Cruz Azul con 25 unidades, una por encima del Toluca, su escolta. En el tercer lugar, se encuentran las Chivas de Gabriel Milito con 21 puntos, gracias al triunfo en el Clásico Tapatío frente al Atlas.

Al Rebaño lo sigue de cerca el Pachuca con 20 puntos y los Pumas, en el quinto lugar con 19 puntos.

La zona de Liguilla la completan Tigres y Atlas con 16 puntos y finalmente, en el octavo lugar, el América, que recuperó la memoria con el triunfo en Querétaro.

Fuera de zona de Liguilla está el Monterrey con 13 puntos, que se mantiene como amenaza constante para las Águilas.