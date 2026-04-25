La emoción de la MLB volverá a encender el diamante capitalino con la Mexico City Series 2026, donde los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona disputarán dos juegos de temporada regular este fin de semana en el estadio Alfredo Harp Helú.

La cita no solamente representa la tercera visita oficial de Grandes Ligas a la capital, también salda una deuda: ambos equipos debían inaugurar la serie en 2020, pero la pandemia lo impidió.

Ahora, seis años después, la historia encuentra su momento. Con los Diamondbacks como locales administrativos y los Padres como visitantes, la serie ofrece un duelo atractivo.

San Diego llega con paso firme y marca de 17-8, metido de lleno en la pelea con los Dodgers, mientras Arizona presume un 14-11 que le permite soñar con dar el golpe en territorio neutral… o casi, porque la altura de la CDMX suele jugar su propio partido.

En el terreno, los reflectores apuntan a figuras como Fernando Tatis Jr. y Manny Machado por los Padres, mientras que Arizona presume al mexicano Alek Thomas, además del poder ofensivo de Corbin Carroll. El choque promete batazos largos, especialmente en un parque que suele premiar la ofensiva.

En el duelo monticular, por San Diego está proyectado para el primer juego el venezolano Germán Márquez, con marca de 2-1 y efectividad de 3.86, mientras que Arizona confía en Zac Gallen, quien presume 3.51 de ERA.

Para los D-backs, esta serie marcará su debut en temporada regular en Ciudad de México, aunque ya cuentan con experiencia internacional en plazas como Monterrey y Sidney. Los Padres, en cambio, en 2023 protagonizaron una serie explosiva contra Giants.

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