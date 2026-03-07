Más Información

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

"Cabeza fría" dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; "es el epicentro de la violencia" dice presidente de EU

Un grupo de manifestantes se concentró en la Embajada de Estados Unidos en México para rechazar la reciente intervención militar estadounidense en territorio en el octavo día de bombardeos.

A las 11:00 horas, los protestantes se concentraron en la nueva sede diplomática ubicada en Polanco, donde exigieron el cese de la ofensiva contra Irán y paz para Medio Oriente.

Durante la protesta se llevaron a cabo rezos colectivos y los manifestantes encendieron bengalas y luminarias de pólvora, lo que motivó una intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Ayer, la emitió una alerta para sus ciudadanos, donde advirtió que ante las concentraciones, es posible que se produzcan actos de vandalismo o violencia en ambas protestas, por lo que recomendó a su personal evitar las protestas activas y tener precaución.

