El precio del diesel en México se está encareciendo por los efectos colaterales de la guerra en Irán y ya reporta un incremento de hasta 9% en algunas estaciones de servicio del país, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la agencia especializada PetroIntelligence.

Incluso, fuentes del sector gasolinero indican que el precio del combustible ya se incrementó más de 2.30 pesos en promedio en el país esta semana respecto a los niveles de hace un año, llegando a ofrecerse hasta en 28.60 pesos por litro.

Hace un mes, el precio del diesel, combustible clave para el movimiento de mercancías y de pasajeros en el país, se había situado en 27.65 pesos por litro.

Lee también Déficit fiscal se ampliará con subsidio a combustibles si guerra en Irán continúa, alerta Barclays; mayor apoyo sería al diésel

Precio promedio del diesel

Alejandro Montufar, director general de PetroIntelligence, explicó que, de mantenerse la tendencia habrá problemas para el país, ya que el diesel es el principal energético con el que se mueven las mercancías y el turismo, por lo que podría reflejarse negativamente en la inflación y afectar a la economía.

El experto señaló que el gobierno ha trabajado para contener el aumento de los combustibles incluso desde el año pasado, cuando había precios bajos.

A raíz de la guerra, con el barril de los crudos de referencia acercándose a 118 dólares por barril, Montufar destacó que el gobierno, a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), aumentó de forma diferenciada los precios. Se respetó el acuerdo para topar la gasolina regular, pero en el caso del diesel sí se ha trasladado, aunque es solamente 15% del aumento global.

Lee también EU liberará 172 millones de barriles de petróleo; busca contener alza de precios por conflicto en Oriente Medio

“Esta política de suavización ‘extra’, aunque es positiva para la contención de precios, puede generar afectaciones en la competencia y en el suministro, ya que no todos los importadores cuentan con los mismos recursos y capacidades que Pemex”, explicó.

“Es decir, los otros importadores no podrán contener en la misma medida los impactos globales como Pemex”.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Energía, 85% de los combustibles en México son distribuidos y comercializados por la petrolera estatal, mientras que el resto corresponde a permisos de empresas privadas.

Lee también AIE sacará al mercado 400 millones de barriles de petróleo; secretario de EU ve "momento perfecto" para usar reservas

Desde hace un año, cuando se acordó topar el precio de la gasolina regular en 23.99 pesos el litro, se han perdido recursos. Ahora con la actualización y renovación de ese acuerdo, Pemex y los gasolineros tendrán que sacrificar parte de sus ganancias, pero podrán compensar a través de la gasolina premium o el diesel.

Según expertos, a partir de este fin de semana se podrían aplicar incentivos fiscales para evitar que el precio de los combustibles tenga un impacto negativo en la economía nacional.

Baja la importación

Esta situación se presenta a pesar de que el gobierno, a través de Pemex, produce más gasolinas y depende cada vez menos de las importaciones, sobre todo de Estados Unidos.

Las cifras de la petrolera indican que de las ventas totales de diesel en el país el mes pasado, 17% se trajo desde la Unión Americana, una proporción menor que 29% de enero de 2025, y más aún respecto al 43.5% del mismo mes de 2024.

Esto sucede pues, a pesar de que el país produce más en el Sistema Nacional de Refinación, los combustibles son un insumo cotizado a escala internacional y se ven afectados directamente por el repunte en los petroprecios.

Lee también Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

“El precio de los combustibles en México se estima con base en el Canal de Navegación de Houston, que estima el mercado de referencia. Desvincular el precio del diesel del mercado internacional provocaría una distorsión, afectaría las finanzas de Pemex y resultaría en el eventual desabasto del combustible”, explicó Montufar.

“Ahora, sobre el aumento, generalmente el gobierno federal mediante una reducción de la tasa del IEPS, realiza un sacrificio en los ingresos al erario. Si se busca que Pemex absorba un posible subsidio, sería muy malo para las finanzas ya debilitadas de la empresa. Ya está habiendo una intervención en el precio, pero esa intervención no puede absorber en su totalidad el brutal impacto de los aumentos que estamos observando en el precio del crudo”.

Además, el experto advirtió que ofrecer los energéticos a precios bajos sin un referente de mercado, que es lo que hacían los gobiernos de Venezuela y Cuba, termina por destruir a la industria.

Lee también Cierre prolongado de Ormuz elevaría petroprecios hasta 150 dólares: Franklin Templeton; prevé impacto "atenuado” para México

Fuentes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) destacaron que este miércoles el precio se retrajo a escala internacional.

“Pero sí hay preocupación en el sector de todas formas porque los precios internacionales están en un sube y baja por la situación global. Hemos participado en los acuerdos como observantes, pero siempre hemos impulsado que se puedan realizar estos esfuerzos para contener los precios, siempre y cuando también se dé viabilidad financiera a las empresas”, apuntaron.