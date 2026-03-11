Más Información

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

PT descarta ruptura con Morena por voto en contra de reforma electoral; “hay que darle la vuelta a la página”, pide

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México; persiste sistema de circulación anticiclónica

Clásico Mundial de Beisbol: México vs Italia - EN VIVO

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Sheinbaum preside homenaje privado a elementos caídos en operativo contra "El Mencho"; sostiene encuentro en Campo Marte con familiares

José Ramiro López Obrador niega relación entre empresario de fiesta de XV en Tabasco y la 4T; asegura que operó con otros gobiernos

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

Taxistas retiran bloqueo del AICM tras reunión con autoridades federales; acuerdan cuatro puntos

Organizaciones en Oaxaca condenan agresión contra periodista; exigen al gobierno garantizar seguridad y respeto

El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en y la situación en el estrecho de Ormuz.

"El presidente ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", explicó el Departamento.

