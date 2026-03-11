La tensión política y militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el pasado 28 de febrero y continúa este miércoles, con lo que suma ya 12 días de ataques entre las partes.

La guerra ha traído ya repercusiones a nivel internacional por el aumento de precios del petróleo y las caídas de las bolsas. Hoy, Irán declaró que no permitirá que "ni un litro de petróleo atraviese el estrecho de Ormuz" para Estados Unidos, Israel o sus socios.

Además, anunció una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, mientras que EU destruyó buques minadores iraníes en Ormuz e Israel dijo que la ofensiva militar a Irán "continuará sin límite de tiempo" hasta que se logren "todos los objetivos" y se consiga "la victoria en la campaña".

Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 09:02 AM Líderes del G7 se reúnen para analizar impacto económico de la guerra en Medio Oriente Los líderes del G7 se reúnen este miércoles por videconferencia para analizar las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente, con especial atención a la situación energética y a las medidas para mitigar su impacto, informaron fuentes del Elíseo.

La reunión, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de la presidencia francesa del G7, reúne a los líderes de las principales economías industrializadas para abordar la coordinación de respuestas ante el conflicto en Irán, dijeron las fuentes.

El comienzo de la reunión coincidió con el anuncio, sobre las 15.00 horas locales (14.00 GMT), del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, de que los 32 países que integran esa entidad sacarán al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.



Mundo 08:56 AM Israel en ONU: "Líbano debe elegir si enfrentar a Hizbulá o dejar que lo hagamos nosotros" El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, aseveró que el gobierno libanés debe elegir si enfrentarse a Hezbolá o dejar que Israel lo haga, y defendió la ofensiva de su país contra el Líbano.

"Siempre preferimos la diplomacia. Antes de esta operación estábamos manteniendo conversaciones con el Líbano que, estoy seguro, continuarán, pero ahora tienen que elegir entre enfrentarse a Hezbolá o dejar que lo hagamos nosotros. No hay otra opción", apuntó en una rueda de prensa frente a las puertas del Consejo de Seguridad.

Danon insistió en que el gobierno libanés "debe movilizar su Ejército y hacer frente a la amenaza terrorista que representa Hezbolá, no solo para Israel, sino también para su propio pueblo".



Mundo 08:43 AM La OMS denuncia al menos 24 muertes en 43 ataques a las redes sanitarias en Irán y Líbano En los 12 días de escalada de conflicto en Medio Oriente se han registrado al menos 43 ataques a las redes sanitarias de Líbano e Irán, en los que han muerto al menos 24 personas y 29 resultaron heridas, denunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Irán, la agencia ha verificado 18 ataques desde el 28 de febrero, que han causado la muerte a ocho trabajadores sanitarios, mientras que en territorio libanés 25 ataques han provocado 16 muertos y 29 heridos, detalló la OMS en un comunicado.

"Tras más de 10 días de escalada de conflicto en Medio Oriente, los sistemas de salud de toda la región están bajo presión a medida que aumentan los heridos y los desplazamientos, continúan los ataques contra la atención sanitaria y se incrementan los riesgos para la salud pública", resumió la OMS.



Mundo 08:41 AM Macron insta a poner fin a la "peligrosa espiral" de ataques en el Líbano El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a poner fin a la "peligrosa espiral" de ataques en el Líbano, coincidiendo con la celebración de un Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la situación en Medio Oriente, con especial atención a la situación en ese país y en Irán. En una rueda de prensa en el Elíseo, tras reunirse con el nuevo primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, Macron le agradeció su apoyo al despliegue del portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo Oriental.

"Nos desplegaremos en el Mediterráneo Oriental, en el mar Rojo, como parte de la misión Aspides y para preparar la reapertura del estrecho de Ormuz", especificó el jefe de Estado francés en su comparecencia ante la prensa junto a Jetten.



Mundo 08:40 AM Irán advierte de una "guerra de desgaste" a Israel y Estados Unidos Los Guardianes de la Revolucionón de Irán advirtieron el miércoles sobre la posibilidad de una larga "guerra de desgaste" en el 12º día de conflicto contra Estados Unidos e Israel.

"Ellos deben considerar la posibilidad de verse involucrados en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que provocará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción", declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe del ejército ideológico iraní a la televisión estatal.



Mundo 08:38 AM Agencia Internacional de la Energía sacará al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974, según destacó el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en una declaración.



Mundo 08:37 AM "Prácticamente no queda nada por atacar" en Irán, dice Trump El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el miércoles que "prácticamente no queda nada por atacar" en Irán y que el conflicto terminará "pronto", en una entrevista telefónica con el sitio web de noticias Axios.

"En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá", añadió Trump, poco después de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declarara que la ofensiva emprendida conjuntamente por Israel y Estados Unidos contra Irán desde el 28 de febrero continuaría "sin límite de tiempo".





Mundo 08:36 AM EU dice que ha atacado 5 mil 500 objetivos en Irán y que busca proteger el estrecho de Ormuz El Ejército estadounidense ha atacado más de 5 mil 500 objetivos en Irán, incluyendo más de 60 barcos, en 12 días de guerra, y tiene como "objetivo" acabar con los ataques iraníes al estrecho de Ormuz en medio de la crisis energética, afirmó el Comando Central de EU (CENTCOM).

Las Fuerzas Armadas estadounidenses, con 50 mil elementos desplegados en Medio Oriente, bombardearon Irán "casi cada hora" el martes, cuando también destruyeron "los últimos cuatro" buques de guerra Soleimani, los más grandes de Irán, aseveró en un video el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, con sede en Florida.

Los soldados también atacaron una fábrica de misiles la noche del martes, por lo que Cooper sostuvo que el Ejército ha "metódicamente desmantelado" estas armas y los drones iraníes, así como su base industrial de defensa.



Mundo 08:33 AM "Momento perfecto" para considerar uso de reservas petroleras, dice secretario de EU El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, dijo que es un momento oportuno para considerar la liberación de reservas petroleras mundiales para aliviar los precios.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) propuso la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de su historia para contrarrestar la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el Wall Street Journal el martes.

Los ataques con misiles y drones de Irán han prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo y del gas natural licuado del mundo.



Mundo 08:04 AM Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, indicó que "no hay condiciones" para su país pueda participar en el Mundial de Futbol 2026 que se celebrará en junio próximo en Estados Unidos, Canadá y México. La FIFA preveía que se permitirá a la selección nacional de Irán viajar a Estados Unidos, incluso con la guerra en curso entre los países, y competir en la Copa del Mundo que comienza en aproximadamente tres meses.

Incluso, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que se reunió con Trump el martes por la noche “para hablar sobre el estado de los preparativos” del torneo y recibió garantías de que se permitiría a Irán viajar a EU.

De acuerdo al calendario del Mundial, la selección iraní de futbol debe jugar contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, California.



Mundo 08:02 AM OPEP mantiene su previsión de demanda y consumo de crudo y de crecimiento económico La OPEP mantiene sin cambios sus previsiones de demanda y oferta de petróleo, y de crecimiento económico mundial, en su informe de marzo sobre el mercado, que no menciona los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y su impacto en los precios del crudo.

El reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) incluye los datos de producción petrolera sólo hasta el pasado mes, y muestra que tanto Irán como otros países productores de la región bombearon entonces más que en enero.

Así, Irán extrajo en febrero casi 3.2 millones de barriles diarios (mbd), según datos de fuentes independientes, lo que supone un 1% más.



Mundo 07:53 AM Japón y Alemania liberarán reservas de petróleo Japón y Alemania anunciaron este miércoles que liberarán parte de sus reservas de petróleo para atajar el aumento del precio de la gasolina y de otros combustibles por la guerra en Medio Oriente. Los precios del petróleo subían de nuevo este miércoles, debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz, una vía de tránsito crucial por donde pasa una quinta parte del petróleo y del gas natural licuados que se consumen en todo el mundo.

Varios barcos han sido atacados en esa zona, cuatro de ellos en las últimas horas.



Mundo 07:46 AM La Unión Europea pacta sanciones contra otras 19 personas y entidades de Irán por represión interna La Unión Europea (UE) acordó este miércoles sanciones contra otros 19 individuos y entidades de Irán que considera responsables de la represión y violaciones graves de los derechos humanos en país, informó la alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

“La UE sigue exigiendo responsabilidades a Irán”, indicó la política estonia a través de un mensaje compartido en redes sociales.

Kallas apuntó que las sanciones, acordadas por los embajadores permanentes de los 27 Estados miembros, envían “un mensaje a Teherán de que el futuro de Irán no puede construirse sobre la represión”. “Mientras continúa la guerra en Irán, la UE protegerá sus intereses y perseguirá a los responsables de la represión interna”, destacó Kallas.





Mundo 07:41 AM Hamás felicita a Irán por la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo El grupo islamista palestino Hamas felicitó al régimen iraní por la elección de Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Ali Jamenei asesinado el pasado 28 de febrero por Israel, como nuevo líder supremo.

"Le deseamos éxito en el cumplimiento de las esperanzas del pueblo iraní de romper la agresión israelí-estadounidense y evitar que las fuerzas arrogantes impongan su voluntad a Irán", dijo el portavoz de Hamas en Gaza, Hazem Qassem, en un comunicado.

El mensaje por parte de Hamas, movimiento afín a Irán y miembro del conocido como "Eje de la Resistencia" junto a otros actores como la milicia chií libanesa Hezbolá o los hutíes del Yemen, llega tres días después del nombramiento de Mojtaba Jamenei.



Mundo 07:38 AM Irán afirma que atacó dos barcos en el estrecho de Ormuz Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que habían atacado dos buques en el estrecho de Ormuz, y adelantaron que los navíos que deseen cruzar la zona deberán obtener "permiso".

"El barco Express Rome, de propiedad israelí y que enarbola bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron alcanzados por proyectiles iraníes y detenidos tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria", afirmaron los Guardianes en un comunicado.

El comandante de la marina de los Guardianes, Alireza Tangsiri, apuntó en X que "cualquier buque que pretenda pasar debe obtener permiso de Irán".



Mundo 07:32 AM Israel dice que ataques a Irán continuarán "sin límite de tiempo" hasta lograr objetivos El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este miércoles que la ofensiva militar de su país y Estados Unidos a Irán "continuará sin límite de tiempo" hasta que se logren "todos los objetivos" y se consiga "la victoria en la campaña".

"Seguiremos actuando para aplastar al régimen y sus objetivos estratégicos en Teherán y en todo Irán, día tras día, objetivo tras objetivo", dijo el ministro en un discurso durante una evaluación de la situación junto con altos mandos militares remitido por su ministerio en un comunicado.



Mundo 07:44 AM España pone fin a las funciones de su embajadora en Israel El gobierno español puso fin oficialmente a las funciones de la embajadora de España en Israel, quien estaba llamada a consultas en Madrid desde septiembre de 2025 tras tensiones entre ambos países, según un Real Decreto publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

En caso de que el gobierno español decidiera volver a tener una embajadora o embajador en Israel debería nombrar a un nuevo diplomático para el puesto, quien tendría que presentar entonces sus cartas credenciales a las autoridades israelíes.

El gobierno español de izquierdas es una de las voces europeas más críticas a la administración de Benjamin Netanyahu desde las represalias llevadas a cabo contra la Franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.



Mundo 07:31 AM Irán advierte de que no permitirá el paso de petróleo por Ormuz para EU o Israel Irán aseguró este miércoles que no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese el Estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier buque vinculado a ellos será “objetivo legítimo” para Teherán.



Mundo 07:30 AM Ejército iraní considera "blancos legítimos" los buques israelíes, estadounidenses y de sus aliados en Ormuz El ejército iraní afirmó el miércoles que cualquier barco perteneciente a Estados Unidos, Israel o sus aliados que atraviese el estratégico estrecho de Ormuz es un blanco "legítimo".

"Cualquier buque cuya carga de petróleo o el propio buque pertenezca a Estados Unidos, al régimen sionista o a sus aliados hostiles será considerado un objetivo legítimo", afirmó el comando operativo central del ejército, Khatam Al Anbiya, en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Reiteró que las fuerzas armadas iraníes "no permitirán que ni un solo litro de petróleo transite" por el estrecho.



Mundo 07:54 AM Israel dice que ataques a Irán continuarán "sin límite de tiempo" hasta lograr objetivos El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que la ofensiva militar de su país y Estados Unidos a Irán "continuará sin límite de tiempo" hasta que se logren "todos los objetivos" y se consiga "la victoria en la campaña".

"Seguiremos actuando para aplastar al régimen y sus objetivos estratégicos en Teherán y en todo Irán, día tras día, objetivo tras objetivo", dijo el ministro en un discurso durante una evaluación de la situación junto con altos mandos militares remitido por su ministerio en un comunicado.

Además, reiteró el mensaje del Gobierno israelí de que debe ser el pueblo iraní el que "se levante, actúe y derroque a este régimen". "En última instancia, depende de ellos", insistió.



Mundo 07:29 AM España se desmarca de la misión de Francia en el estrecho de Ormuz y no enviará cazaminas La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, se desmarcó este miércoles de la operación anunciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el estrecho de Ormuz y no enviará cazaminas a ese paso, clave para el tránsito de barcos petroleros.

En declaraciones a los periodistas, Robles afirmó que no saben cuál es la misión que quiere hacer Francia pero, si la plantea, "es un tema de Francia".



Mundo 07:28 AM Rumanía permitirá el despliegue de fuerzas estadounidenses para la guerra en Irán Rumanía aceptará el despliegue de equipos y fuerzas militares de Estados Unidos para apoyar los bombardeos aéreos en Irán, anunció este miércoles el presidente rumano, Nicusor Dan, tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional.

Según precisó el mandatario rumano, se trata de aviones cisterna, equipos de seguimiento e instalaciones de comunicaciones por satélite, que serán desplegados en Rumanía en el marco del escudo antimisiles de Deveselu, ubicado en el sur del país.



