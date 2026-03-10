Irán apoyaría cambiar partidos de selección iraní de EU a México en el Mundial: Embajador

Ante el conflicto que vive Irán contra EU e Israel, Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán en México, aseguró que respaldaría cambiar los partidos del mundial de la selección iraní de Estados Unidos a México en el próximo Mundial de Futbol FIFA 2026.

En conferencia de prensa, el embajador iraní resaló la posición que asumido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el conflicto que vive su país ante Estados Unidos e Israel.

“Para nosotros lo mejor es que nuestros partidos sean en México. En este caso, a pesar de que nuestra nación odia, no a la nación americana, sino al gobierno de Estados Unidos, nosotros amamos mucho a la nación mexicana y tenemos un sentido muy positivo acerca de México. Habíamos orado mucho de que nuestros juegos caigan acá en México, pero desafortunadamente se hizo en Estados Unidos. Y en este caso, si se da esa opinión, esa sugerencia, nosotros sí lo vamos a aceptar“.

“A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que ha tenido buen posicionamiento, le agradezco mucho. Al parlamento, a la Cámara de Diputados que el día de hoy pusieron un minuto de silencio por el ataque a la escuela. Y también a la Camara de Senadores, que han puesto un minuto de silencio”, expresó.

El embajador agregó: “Yo le pido a la nación mexicana y al gobierno mexicano que esté siempre al lado de lo que es verdadero, al lado que ellos consideren que es verdadero, yo les pido que estén en esa parte”. .

Abolfazl Pasandideh afirmó que se ha apoyado a que la comunidad mexicana salga de Irán, y destacó que el nuevo líder religioso, Mojtaba Jamenei, tiene la capacidad para gobernar.

En la residencia de la embajada, el diplomático aseguró que pese a los ataques, el pueblo iraní resistirá: “Irán no tiene miedo a la muerte”.