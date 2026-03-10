La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la Marina de Estados Unidos no escoltó a un petrolero a través del estrecho de Ormuz.

"Puedo confirmar que la Marina de Estados Unidos no ha escoltado ningún petrolero ni ningún buque en este momento, aunque por supuesto es una opción", dijo Leavitt a los periodistas en la rueda de prensa.

Leavitt afirmó que no había tenido oportunidad de hablar con el secretario de Energía, Chris Wright, sobre la publicación engañosa que desencadenó una reacción en los mercados energéticos. Sin embargo, añadió que "la publicación fue retirada rápidamente".

Leavitt también declaró que "el ejército estadounidense está preparando operaciones adicionales siguiendo la directiva del presidente de mantener abierto el estrecho de Ormuz”.

“No revelaré cuáles son esas opciones, pero sepan que el presidente no teme usarlas”, dijo Leavitt.

Wright dijo que la Marina estadounidense escoltó a un petrolero a través del estrecho de Ormuz, pasaje clave para el transporte mundial de crudo y amenazado por la guerra de Oriente Medio. Sin embargo, luego borró el mensaje.

"La Marina de Estados Unidos escoltó con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz para garantizar que el petróleo siga fluyendo hacia los mercados mundiales", fue el mensaje de Wright en un video publicado en su cuenta de X.

Una fuente dijo a CNN que la Armada de Estados Unidos aún no ha escoltado un petrolero a través del estrecho de Ormuz.

Los Guardianes de la Revolución respondieron que ningún buque de Estados Unidos "se ha atrevido" acercarse al estrecho de Ormuz.

