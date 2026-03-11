Más Información

FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

Taxistas bloquean accesos a la Terminal 1 del AICM; usuarios padecen para entrar o salir del aeropuerto

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

¿Qué hacer si soy víctima de violencia digital?; Secretaría de las Mujeres te dice cómo proceder

Sheinbaum espera debate sobre reforma electoral; anticipa nuevas iniciativas

Secretaría de las Mujeres informa colaboración con plataformas digitales; van contra la violencia digital

Sheinbaum no presentará demanda contra Elon Musk por dichos que la vinculan con cárteles; "si sigue, lo reevaluaremos", advierte

Alertan por fraudes digitales con paquetes para el Mundial 2026; piden comprar boletos solo en sitios oficiales

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental este 11 de marzo; piden evitar actividades al aire libre

Tras 11 años de búsqueda, localizan en fosa común a hijo de “El Rey del Cabrito”; murió en accidente automovilístico en Nuevo León

Al nuevo líder supremo, el ayatolá , no se le ha visto desde que fue nombrado la semana pasada, seguramente porque fue herido al inicio de la guerra, pero también porque representa un objetivo prioritario para e Israel.

El nuevo jefe del Estado iraní está "sano y salvo", afirmó en Telegram el miércoles Yusef Pezeshkian, hijo del presidente Masud Pezeshkian y asesor del gobierno.

Esta declaración es la primera que hace un responsable iraní al respecto, tras varios días de rumores sobre la suerte de Mojtaba Jamenei.

El dirigente no ha aparecido en público ni ha hecho declaraciones a los medios desde que fue elegido el domingo para suceder a su padre, , que murió en los bombardeos de Estados Unidos e Israel el primer día de guerra, el 28 de febrero.

"Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", escribió Yusef Pezeshkian.

El religioso de 56 años habría resultado herido durante el que mató a su padre, su madre y su esposa. Sin embargo, no se sabe nada sobre la gravedad de las heridas.

El embajador iraní en Chipre, Alireza Salarian, confirmó este miércoles al diario The Guardian que Jamenei "resultó herido en ese bombardeo" y apuntó que "cree" que "está en el hospital, porque está herido".

"He oído que tiene heridas en las piernas, la mano y el brazo", comentó al rotativo británico.

Según el diario The New York Times, que citó a tres funcionarios iraníes, Jamenei tendría heridas "sobre todo en las piernas" pero "está a salvo en un lugar de alta , aunque con posibilidades de comunicación limitadas".

El periódico también citó a dos responsables que sugirieron que los servicios de inteligencia israelíes estaban al tanto de esas heridas antes de que Mojtaba Jamenei fuese designado nuevo líder.

La televisión estatal iraní presentó a Mojtaba Jamenei como un "veterano herido de la guerra del Ramadán", sin dar detalles, aludiendo al conflicto actual, que estalló durante el mes sagrado del ayuno musulmán.

"En un búnker"

Aunque de momento no se le haya visto, su cara está presente en numerosos y pancartas en las calles de , observaron periodistas de la AFP. En una de ellas, se le ve recibiendo simbólicamente la bandera nacional de manos de su padre, Alí, bajo la mirada del fundador de la república islámica, Ruhollah Jomeini.

Miles de simpatizantes del gobierno gritaron sus nombres en varias concentraciones organizadas en el centro de Teherán, como el que se organizó el miércoles por las exequias de responsables muertos en los .

Pero los gritos "¡Muerte a Mojtaba!", lanzados por la noche por vecinos anónimos desde las ventanas, ponen de manifiesto el repudio de muchos iraníes.

Debido a su proximidad con los , el ejército ideológico de la república islámica, a Mojtaba Jamenei se lo considera conservador. Ha sido presentado como uno de los responsables de la represión de las distintas oleadas de manifestaciones antigubernamentales desde 2009.

En las redes sociales, algunos iraníes se preguntaban, en tono de broma: "¿Dónde está?", especulando sobre lugares donde podría haberse escondido para escapar a las bombas.

Emile Hokayem, del International Institute for Strategic Studies, radicado en , declaró que supone que Jamenei "permanecerá en un búnker durante mucho tiempo porque vio lo que le pasó a su padre, a su esposa, a su madre: todos muertos".

"Eliminarlo rápidamente seguramente sea una prioridad israelí. Pues, si sobrevive, se convierte en un tótem, un testimonio de la resiliencia del sistema", apuntó el experto.

Entretanto, el poder está personificado por otros dirigentes, como el jefe Consejo Superior de Seguridad de , Alí Larijani, o el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Antes de que fuera elegido el domingo, el presidente estadounidense, , había advertido que "no aceptaba" a Mojtaba Jamenei como líder supremo y que, sin la aprobación de Washington, "no durará mucho tiempo".

