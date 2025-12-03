Más Información

El habría bombardeado en cuatro ocasiones a una presunta narcolancha en el polémico ataque del 2 de septiembre en el Caribe donde fueron rematados dos sobrevivientes, en una controversia que salpica al secretario de Guerra, , informó este miércoles The Hill.

Una fuente militar anónima confirmó al medio especializado que se lanzaron dos ataques para matar a las 11 personas que iban a bordo, considerados "narcoterroristas" por la Administración del presidente , seguido de otros dos para hundir la embarcación.

La Casa Blanca confirmó este lunes que el Ejército estadounidense llevó a cabo dos ataques contra la lancha pero exoneró a Hegseth y defendió que los bombardeos, reportados por el diario The Washington Post, "tuvo lugar en aguas internacionales y estuvo en conformidad con el derecho en conflictos armados".

El reporte de The Hill doblaría ahora el número de ataques sobre la supuesta narcolancha y coincide con pasos en el Congreso para investigar la legalidad de estas acciones, en un momento de tensiones crecientes con Venezuela debido al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El secretario de Defensa Pete Hegseth en una ceremonia en el Pentágono en Washington el 11 de septiembre del 2025. Foto: AP/Archivo
El secretario de Defensa Pete Hegseth en una ceremonia en el Pentágono en Washington el 11 de septiembre del 2025. Foto: AP/Archivo

Senado escuchará testimonios de personal que ordenó el ataque

Este jueves, el Senado escuchará el testimonio del almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales que ordenó el ataque y a quien Hegseth y la Casa Blanca han respaldado públicamente.

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el bombardeo del 2 de septiembre, en el que murieron las once personas que iban a bordo de una presunta narcolancha, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

La Administración del presidente Donald Trump asegura que estas operaciones se llevaron a cabo bajo las órdenes del mandatario y el secretario Hegseth dentro de la campaña antinarcótrafico para la que Washington ha desplegado un impresionante operativo militar en el Caribe, con ataques a pequeñas embarcaciones que se han extendido al Pacífico.

La Casa Blanca y ahora el tachan de falsas las informaciones del diario y defienden el derecho de EU a detener el flujo de drogas hacia el país, aunque la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt, no respondió al ser preguntada sobre qué ley permite no dejar supervivientes en un ataque militar en alta mar.

De acuerdo con cifras confirmadas este martes por el Departamento de Guerra, desde el inicio de las operaciones en agosto pasado hasta la fecha se han producido un total de 21 ataques contra presuntas narcolanchas, donde han muerto 82 supuestos narcotráficantes.

es/mgm

