La ciudad de , en el estado de California (EU), ha presentado esta semana la primera demanda contra fabricantes de ultraprocesados, una histórica petición que compara a estas empresas con las grandes tabacaleras y las responsabiliza de una crisis de .

El fiscal metropolitano, , denunció a una decena de gigantes alimentarios como Coca-Cola, Nestlé o Kellogg's, a los que acusa de saber que sus artículos enferman a la gente y, aun así, "continúan diseñando y comercializando productos cada vez más adictivos y dañinos para maximizar sus ganancias", indicó en un comunicado.

"La proliferación de alimentos ultraprocesados ​​en la dieta estadounidense se ha relacionado con una serie de graves problemas de salud, lo que supone costos incalculables en atención médica para los estadounidenses, así como para ciudades y estados de todo el país", agregó el escrito.

La fiscalía define los ultraprocesados aquellos alimentos preparados para el consumo "que se han descompuesto, modificado químicamente, combinado con aditivos y luego reensamblado mediante técnicas industriales como el moldeo, la extrusión y la presurización".

"Las preocupaciones sobre la salud relacionadas con los alimentos ultraprocesados ​​no se limitan a la cantidad de calorías, grasas, azúcar, sal o carbohidratos consumidos. Los alimentos ultraprocesados ​​en sí mismos causan riesgos únicos para la salud. Los altos niveles de procesamiento alteran la estructura física y química de los alimentos y la forma en que se digieren", indicó el texto.

La fiscalía define los ultraprocesados aquellos alimentos preparados para el consumo "que se han descompuesto, modificado químicamente, combinado con aditivos y luego reensamblado mediante técnicas industriales como el moldeo, la extrusión y la presurización". Foto: Freepik
La fiscalía define los ultraprocesados aquellos alimentos preparados para el consumo "que se han descompuesto, modificado químicamente, combinado con aditivos y luego reensamblado mediante técnicas industriales como el moldeo, la extrusión y la presurización". Foto: Freepik

Alimentos procesados están relacionados con enfermedades cardiovasculares y diabetes

La acción legal presentada ante el Tribunal Superior de San Francisco en nombre del estado de California se basa en múltiples investigaciones que han vinculado estos alimentos con la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el deterioro cognitivo.

Un estudio publicado el pasado agosto por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señala que el aumento de la obesidad en EE.UU. por consumo de ultraprocesados "afecta desproporcionadamente a los latinos en comparación con los blancos no latinos".

"La inmigración y la aculturación se han asociado con cambios alimentarios poco saludables entre los inmigrantes latinos, un fenómeno conocido como aculturación alimentaria", señala el documento.

Los productos ultraprocesados constituyen además el 70 % del suministro de alimentos estadounidense, según datos de The New York Times.

Los fabricantes de alimentos ultraprocesados son considerados un grupo de presión importante en EU, cuya escala y estrategias se comparan con las de las tabacaleras o la industria del alcohol.

