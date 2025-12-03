Más Información

Gobierno de Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial de futbol 2026 en EU

Gobierno de Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial de futbol 2026 en EU

Inicia discusión para elegir a nueva fiscal; Godoy, Zarza y Bojorges comparecen ante el Senado

Inicia discusión para elegir a nueva fiscal; Godoy, Zarza y Bojorges comparecen ante el Senado

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Agricultores alistan bloqueos en todo el país; esperan discusión de modificaciones a la Ley de Aguas

Agricultores alistan bloqueos en todo el país; esperan discusión de modificaciones a la Ley de Aguas

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

Alza salarial y menor jornada laboral impactará a Pymes, afirma sector privado; ve riesgo de cierres de negocios

Alza salarial y menor jornada laboral impactará a Pymes, afirma sector privado; ve riesgo de cierres de negocios

Mundial 2026: Sheinbaum confirma asistencia a Washington para sorteo de la FIFA; reunión con Trump, aún sin definir

Mundial 2026: Sheinbaum confirma asistencia a Washington para sorteo de la FIFA; reunión con Trump, aún sin definir

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

Cae "El Balú" en Ecatepec; objetivo prioritario ligado a La Chokiza fue detenido en tianguis navideño

Cae "El Balú" en Ecatepec; objetivo prioritario ligado a La Chokiza fue detenido en tianguis navideño

INVEA estrena uniformes y credenciales; buscan mejorar la identificación y evitar fraudes en la CDMX

INVEA estrena uniformes y credenciales; buscan mejorar la identificación y evitar fraudes en la CDMX

La (ONU) envió una comunicación oficial al Gobierno de México en la que expresa “profunda preocupación” por la legalidad, viabilidad climática y compatibilidad con los de los megaproyectos de gas fósil licuado (GFL) propuestos en el Golfo de California.

En la carta, firmada por nueve relatorías especiales y remitida el 2 de septiembre, la ONU advierte que la instalación de cuatro terminales de gas —Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG y GNL Cosalá— así como dos (Sierra Madre y Corredor Norte), podría convertir a México en el cuarto exportador mundial de GFL, “a costa de la salud, los , las comunidades y los compromisos climáticos del país”.

El organismo multilateral señala que permitir el avance de estos proyectos sin evaluaciones ambientales completas, sin transparencia y sin la participación de las comunidades afectadas pondría a México en riesgo de incumplir el , el Acuerdo de Escazú y su propia Constitución, según un comunicado difundido este miércoles por organizaciones civiles.

Lee también

“Expresamos nuestra profunda preocupación por las emisiones previstas de , la contaminación tóxica, la alteración de los ecosistemas y otros ”, cita la comunicación, que también avisa que estas operaciones pueden afectar derechos como la alimentación, la salud, un ambiente limpio y el desarrollo de las comunidades.

“La quema de combustibles fósiles constituye una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima de la Tierra”, recuerdan los relatores.

Piden apoyo de ONU para frenar expansión fósil en Golfo de California

La intervención de la ONU ocurrió tras una comunicación enviada en diciembre de 2024 por 25 personas de comunidades del Golfo de California y organizaciones civiles, quienes solicitaron apoyo para frenar la en una región conocida como “el Acuario del mundo” por su valor ecológico.

Lee también

En su petición, pidieron exigir a México y Estados Unidos información completa, consulta a las comunidades e investigaciones independientes sobre los posibles daños a la salud, la pesca, el turismo y la vida cotidiana de miles de familias.

Además de México, la ONU emitió comunicaciones similares a los países de origen de las empresas involucradas —Estados Unidos y — y a las compañías que buscan instalar las terminales.

Las organizaciones firmantes del comunicado difundido este día aseguraron que, con esta notificación, México queda bajo “escrutinio internacional formal” y que cualquier decisión que facilite los megaproyectos será vista como una responsabilidad directa del Estado.

Lee también

Afirmaron que la industrialización del “va contra el interés nacional, contradice obligaciones internacionales, compromete el Estado de derecho y erosiona la credibilidad del país”.

Las agrupaciones pidieron a la presidenta y a las autoridades ambientales revocar autorizaciones otorgadas “irregularmente”, suspender las evaluaciones en curso hasta contar con información completa, detener la expansión fósil, garantizar el consentimiento libre e informado de comunidades indígenas y alinear la política energética con la transición justa.

“México tiene hoy la oportunidad de romper el guion fósil y demostrar que su compromiso climático es real. Ignorar este llamado sería asumir un costo político, ambiental y ético irreparable”, concluyeron.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores. Foto: Canva / INAPAM

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores

Pensión Mujeres Bienestar: estos son los lugares donde debes registrarte para obtener los $3,000 pesos. Foto: Adobe / Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar: estos son los lugares donde debes registrarte para obtener los $3,000 pesos

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo