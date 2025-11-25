Más Información

Las Palmas de Gran Canaria. La Universidad española de Las Palmas de Gran Canaria (Atlántico) aprobó el nombramiento como doctor "excelentes" del médico mexicano y actual presidente de la Universidad de Miami, .

La concesión del doctorado a Julio Frenk Mora se aprueba "en reconocimiento a sus contribuciones al ámbito de la y el desarrollo social a nivel global", informa la universidad en un comunicado.

Se valora además la estrecha relación de este científico con la , con la salud pública como ámbito de conocimiento.

Formado como médico y cirujano en la (UNAM), es autor de más de 150 artículos de investigación, especialmente en el área de la salud pública, la educación médica y la política sanitaria.

Entre 2000 y 2006 ocupó el cargo de Ministro de Salud de México, y posteriormente fue director de Análisis Estratégico de la Organización Mundial de la Salud y Decano de la Escuela de Salud Pública de , y actualmente es presidente de la Universidad de Miami.

Julio Frenk fue secretario de Salud de México, y luego director de Análisis Estratégico de la Organización Mundial de la Salud. Foto: Especial
Julio Frenk fue secretario de Salud de México, y luego director de Análisis Estratégico de la Organización Mundial de la Salud. Foto: Especial

La Universidad también aprobó otorgar la misma distinción a título póstumo a la fotoperiodista y activista palestina , como modo de "condenar sin matices el genocidio de la población civil de Gaza y visibilizar la violación flagrante de Israel contra los Derechos Humanos".

Hassouna fue asesinada en un bombardeo israelí sobre Gaza el 16 de abril de 2025, con apenas 26 años.

Retrató con su cámara lo que estaba sucediendo en la y fue protagonista de un documental en el que se reflejaba su vida diaria bajo el asedio; la Universidad de Las Palmas reconoce su labor para dar a conocer al mundo, desde los medios de comunicación y las redes sociales, las atrocidades que se vivían en territorio palestino.

Asimismo, aprobraron nombrar doctora 'honoris causa' a la reina Sofía, madre del rey Felipe VI, como "reconocimiento a su inquebrantable y extraordinario apoyo a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, así como por su firme compromiso con la cultura, la ciencia y la educación".

