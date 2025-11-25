Las Palmas de Gran Canaria. La Universidad española de Las Palmas de Gran Canaria (Atlántico) aprobó el nombramiento como doctor "excelentes" del médico mexicano y actual presidente de la Universidad de Miami, Julio Frenk.

La concesión del doctorado a Julio Frenk Mora se aprueba "en reconocimiento a sus contribuciones al ámbito de la salud pública y el desarrollo social a nivel global", informa la universidad en un comunicado.

Se valora además la estrecha relación de este científico con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la salud pública como ámbito de conocimiento.

Lee también UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

Formado como médico y cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es autor de más de 150 artículos de investigación, especialmente en el área de la salud pública, la educación médica y la política sanitaria.

Entre 2000 y 2006 ocupó el cargo de Ministro de Salud de México, y posteriormente fue director de Análisis Estratégico de la Organización Mundial de la Salud y Decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y actualmente es presidente de la Universidad de Miami.

Julio Frenk fue secretario de Salud de México, y luego director de Análisis Estratégico de la Organización Mundial de la Salud. Foto: Especial

La Universidad también aprobó otorgar la misma distinción a título póstumo a la fotoperiodista y activista palestina Fátima Hassouna, como modo de "condenar sin matices el genocidio de la población civil de Gaza y visibilizar la violación flagrante de Israel contra los Derechos Humanos".

Lee también UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

Hassouna fue asesinada en un bombardeo israelí sobre Gaza el 16 de abril de 2025, con apenas 26 años.

Retrató con su cámara lo que estaba sucediendo en la Franja de Gaza y fue protagonista de un documental en el que se reflejaba su vida diaria bajo el asedio; la Universidad de Las Palmas reconoce su labor para dar a conocer al mundo, desde los medios de comunicación y las redes sociales, las atrocidades que se vivían en territorio palestino.

Asimismo, aprobraron nombrar doctora 'honoris causa' a la reina Sofía, madre del rey Felipe VI, como "reconocimiento a su inquebrantable y extraordinario apoyo a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, así como por su firme compromiso con la cultura, la ciencia y la educación".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc