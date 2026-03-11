Teherán.- Irán aseguró que no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier buque vinculado a ellos será “objetivo legítimo” para Teherán.

"Cualquier buque cuya carga de petróleo o el propio buque pertenezca a Estados Unidos, al régimen sionista o a sus aliados hostiles será considerado un objetivo legítimo", afirmó el comando operativo central del ejército, Khatam Al Anbiya.

En un comunicado difundido por la televisión estatal reiteró que las fuerzas armadas iraníes "no permitirán que ni un solo litro de petróleo transite" por el estrecho.

