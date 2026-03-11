Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso

Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice

Ministra María Estela Ríos pide “no sacar de contexto” su expresión sobre nacidos in vitro; fue de “carácter ilustrativo”, dice

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

Beirut.— Nuevas explosiones estremecieron Teherán este martes por la noche, después de que Estados Unidos amenazara con el día “más intenso” de ataques desde el comienzo de una guerra que amenaza el suministro de petróleo.

En torno a las 20H30 hora iraní (17H00 GMT) se registraron explosiones en Teherán de tal potencia que se escucharon a varios kilómetros a la redonda, constató un periodista de AFP.

Entre los objetivos atacados, Israel enumera un centro de mando de unidades especiales y un complejo de la milicia Basij en Tabriz.

Pero también un complejo militar de una unidad de seguridad en Teherán, otro centro de la unidad responsable del lanzamiento de misiles balísticos y artillería, y otro de la Policía de Inteligencia en la provincia de Maragheh.

“Los centros de mando y complejos fueron atacados mientras agentes del régimen terrorista iraní [estaban] ubicados en su interior”, detalló el texto. El portavoz del ejército de Israel, Effie Defrin, cifró en mil 900 el número de soldados y comandantes del régimen iraní muertos desde el inicio de la ofensiva, mientras que la ONG con sede en Estados Unidos HRANA dice que al menos mil 100 civiles han perdido la vida desde el 28 de febrero, día del inicio de la escalada bélica.

Ataques israelíes golpearon los suburbios del sur de Beirut el miércoles, informaron los medios estatales libaneses, mientras que el ejército israelí señaló que vuelve a tener como objetivo al movimiento proiraní Hezbolá.

La Agencia Nacional de Noticias, de gestión estatal en Líbano, indicó que “el enemigo israelí lanzó un violento bombardeo” sobre los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbolá ejerce el control. Imágenes en directo de AFPTV mostraban columnas de humo elevándose desde los lugares alcanzados. El ejército israelí dijo en un comunicado que, “en paralelo” con bombardeos en Irán, “inició una ola de ataques (...) contra infraestructura de Hezbolá en Dahieh, Beirut”.

Irán declaró que lanzó grandes ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes.

En Bahréin, las autoridades dijeron que un ataque iraní alcanzó un edificio residencial en Manama, la capital, matando a una mujer de 29 años e hiriendo a otras ocho personas. El Ministerio de Defensa de Bahréin afirmó que ha interceptado más de 100 misiles balísticos y 175 drones desde que comenzó la guerra. Las sirenas también sonaron en Jerusalén y se oyeron sonidos de explosiones en Tel Aviv mientras los sistemas de defensa israelíes trabajaban para interceptar las andanadas provenientes de Irán.

