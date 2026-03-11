Más Información

La Secretaría de Relaciones Exteriores () informó que al día de hoy suman —entre residentes y turistas— que han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin, Líbano y Qatar.

En un mensaje en su cuenta de X, la Cancillería detalló que ninguna persona ha sido afectada en su integridad.

La SRE recordó que la embajada de México en opera de forma remota desde desde Bakú, Azerbaiyán, ante el conflicto bélico que mantiene con Estados Unidos e Israel.

“Sobre la situación en el Medio Oriente, la @SRE_mx informa que las acciones consulares de nuestro personal diplomático en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de 1,055 residentes y turistas de México, provenientes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin, Líbano y Qatar. Hasta este momento, no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional”, informaron.

Relaciones Exteriores detalló que el espacio aéreo en la mayoría de los países de la región se encuentra abierto en forma intermitente y recomendó no viajar a ante la situación que ahí se vive.

“Se recomienda contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada, para aquellas personas que tengan una reservación. No es recomendable viajar al Medio Oriente mientras prevalezca la situación de conflicto”.

La Cancillería reiteró que las embajadas mexicanas en la región permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas que lo soliciten.

