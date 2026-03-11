París.- Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sacarán al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974, según destacó el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en una declaración.

Birol, que señaló que la decisión se tomó por unanimidad de los 32 países miembros, explicó que el objetivo de esta medida es compensar la pérdida de oferta de petróleo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, pero quiso insistir en que lo más importante para que se restablezcan los flujos de crudo pero también de gas, es que ese paso se pueda reabrir.

Recordó que antes de la guerra por allí salían unos 15 millones de barriles diarios de crudo y otros 5 millones de barriles de derivados del petróleo, lo que equivale a alrededor del 25% del petróleo que circula por vía marítima.

Una de las consecuencias del bloqueo de esa vía es que algunos países han empezado a reducir la producción.

Además, en el marco de la guerra ha habido ataques a infraestructuras energéticas en el golfo Pérsico, algunas de las cuales han resultado dañadas.

Según explicó la AIE en un comunicado, con la guerra el volumen de crudo y derivados del petróleo exportados por el estrecho de Ormuz se ha reducido a menos del 10% del que salía antes.

Birol recordó que "la seguridad energética es el mandato fundador de la AIE", que cuando en el pasado hubo perturbaciones en el mercado ya había tomado "medidas colectivas para ofrecer suministro adicional" como ha decidido ahora.

En concreto, desde su creación tras la primera crisis del petróleo en 1973, la agencia ha recurrido en cinco ocasiones a sus reservas estratégicas, las dos últimas en marzo y en abril de 2022 por la tensión generada en los mercados por la invasión rusa de Ucrania, pero nunca por un volumen tan elevado como esta vez.

Los 400 millones que van a salir ahora al mercado representan la tercera parte de los alrededor de mil 200 millones de barriles que componen esas reservas.

"Momento perfecto" para considerar uso de reservas de petróleo: EU

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, dijo que es un momento oportuno para considerar la liberación de reservas petroleras mundiales para aliviar los precios.

Cuando le preguntaron sobre la propuesta de la AIE, Burgum declaró a Fox News: "Es para este tipo de momentos que se usan esas reservas".

"Lo que tenemos aquí no es una escasez de energía en el mundo. Tenemos un problema de tránsito que es temporal", afirmó.

"Este es el momento perfecto para pensar en liberar parte de esas reservas para aliviar la presión sobre el precio global".

La inyección de crudo solicitada por la AIE a los países miembro, de 400 millones de barriles, supera ampliamente los 182 millones de barriles que sacaron al mercado en 2022, en dos tandas, tras la invasión rusa de Ucrania.

Burgum agregó que Estados Unidos y sus aliados en la región tienen "muchas opciones" para garantizar que la energía siga fluyendo en la economía global.

