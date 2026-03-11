Más Información

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Sheinbaum preside homenaje privado a elementos caídos en operativo contra "El Mencho"; sostiene encuentro en Campo Marte con familiares

José Ramiro López Obrador niega relación entre empresario de fiesta de XV en Tabasco y la 4T; asegura que operó con otros gobiernos

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

Taxistas retiran bloqueo del AICM tras reunión con autoridades federales; acuerdan cuatro puntos

Organizaciones en Oaxaca condenan agresión contra periodista; exigen al gobierno garantizar seguridad y respeto

Washington. La primera semana de la guerra contra costó a Estados Unidos más de 11 mil 300 millones de dólares, según informes del Pentágono al Congreso revelados este miércoles por medios como The New York Times y la agencia Associated Press.

proporcionó la estimación al Congreso en una reunión informativa a principios de esta semana, dijo a la AP una persona familiarizada con la situación a la que se le concedió el anonimato para hablar de la reunión privada.

Esto se produce después de que informara de un gasto de cinco mil 600 millones de dólares solo en municiones durante el primer fin de semana de la guerra.

La estimación, según el Times, no incluye muchos de los costes asociados a la operación, como la acumulación de material militar y personal antes de los primeros ataques. Por ese motivo, los legisladores esperan que la cifra aumente considerablemente a medida que el Pentágono siga calculando los costes acumulados solo en la primera semana.

Aun así, se trata de una cantidad y un ritmo de consumo de municiones mucho mayores de lo que se había revelado públicamente. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales había estimado que las primeras 100 horas de la operación costaron tres mil 700 millones de dólares, es decir, 891.4 millones de dólares al día.

La administración Trump había indicado anteriormente que enviaría al Congreso una solicitud de fondos suplementarios para la guerra, pero eso parece haberse enfriado, por ahora.

El senador Roger Wicker, presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo el miércoles que no esperaba la solicitud suplementaria este mes.

